Mezun olamayan liselilere sorumluluk sınavı yapılacak

Milli Eğitim Bakanlığı'nca, yükseköğretim kurumlarında geçici kayıtları bulunan ancak tek dersten sorumluluğu bulunanlar ile staj bitirme sınavına girmesi gereken öğrencilere, 18 Aralık'a kadar sorumluluk sınavı yapılacak

AA'nın haberine göre, Bakanlık tarafından illere gönderilen yazıda, 9 Haziran'da sona eren 2016-2017 ders yılında öğrencilerin devam-devamsızlık ve başarı durumları ilgili yönetmelik hükümlerine göre değerlendirildiği ve devamsızlık süresini aşan son sınıf öğrencilerinin devam eden öğrenciler gibi değerlendirilmesi ve şartları taşıyan öğrencilerin mezuniyet işlemi gerçekleştirilmesine karar verildiği anımsatıldı.

Ancak, Bakanlığa ulaşan öğrenci ve veli taleplerinden, yükseköğretime devam ettiği halde ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sorumluluk sınav döneminde ve sonrasında yapılan tek ders sınavına girmelerine rağmen başarısız duruma düşen öğrencilerin bulunduğu, bazı öğrencilerin de stajını tamamlamalarına rağmen staj bitirme sınav döneminin ikinci dönem başında uygulanması gerektiğinden mezun olamayacaklarının anlaşıldığı anlatıldı.

Bakanlık, yükseköğretim kurumlarındaki geçici kayıtların kesin kayda dönüşebilmesi için öğrenimine devam ettiği halde tek dersten sorumluluğu bulunanlar ile staj bitirme sınavına girmesi gerekenlere bir sınav hakkı daha verilmesine karar verdi. Buna göre, yükseköğretime kayıt süresi dikkate alınarak bu sınav, 18 Aralık 2017 tarihine kadar okul müdürlüklerince sorumluluk sınavları esaslarına göre yapılacak. Sınavda başarılı olanlara lise diploması düzenlenecek.