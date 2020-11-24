Mezopotamya Ajansı Van bürosuna polis baskını

Mezopotamya Ajansı muhabiri Dindar Karataş'ın sabah saatlerinde gözaltına alınmasının ardından, ajansın Van bürosuna polis baskın yaptı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı kararıyla TEM Şube polisleri tarafından yapılan aramaya, MA muhabiri Karataş’ın çalışma yeri olması gerekçe gösterildi.

Muhabir Dindar Karataş ise Van’ın İpekyolu ilçesinde yapılan ev baskınında gözaltına alındı. Evde arama yapan polisler Karataş’ı gözaltına aldı. Karataş’ın telefonu ve fotoğraf makinesinde bulunan hafıza kartına el konuldu. Karataş İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.