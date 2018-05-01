Mezopotamya Ajansı muhabirini tutuklatan ihbar maili polis tarafından gönderilmiş

Tutuklu Mezopotamya Ajansı’nın Muş Muhabiri Seda Taşkın hakkında ”örgüt üyesi olmak” ve örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla açılan davanın ilk duruşması dün (30 Nisan 2018) Muş 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Taşkın, duruşmaya SEGBİS’le katıldı. Avukat Gulan Çağın Kaleli, Taşkın’ın gözaltına alınmasına sebep olan ihbarın Muş Emniyeti’nden yapıldığını ileri sürdü. Taşkın ise gözaltında kötü muamele gördüğünü iddia etti.

"Çıplak arama yaptılar"

Cumhuriyet'te yer alan habere göre heyet başkanı, Taşkın’ın kullandığı Seda isminin kod adı olup olmadığını sordu. Taşkın ise kimlik adının Seher olduğunu ancak ailesi küçüklüğünden beri Seda olarak seslendiği için bu ismi kullandığını söyledi. Muş’ta gözaltına alındığınında fiziki ve psikolojik şiddete maruz kaldığını kaydeden Taşkın, “Çıplak arama dayatıldı bunu kabul etmediğim de ise bunun zorla yapılacağı söylenildi. Hastaneye gidip gelirken ring aracına binmek istemediğimde fiziki olarak darp edildim” dedi.

Avukat Gulan Çağın Kaleli ise Taşkın hakkında 16.40’ta mail yoluyla bir ihbar yapıldığını 20 dakika sonra polisin Taşkın’ın bulunduğu yeri tespit edip gözaltına aldığına dikkat çekerek, “Emniyet bu ihbarın kimden geldiğini açıklamasa da bize sonradan ulaşan belgelerle bu ihbarın Muş İl Emniyeti’nden yapıldığı ortaya çıkmıştır. Mahkemenizce bu mailin İP adresinin tespit edilmesini talep ediyoruz” dedi.

Mahkeme ihbar mailinin İP adresinin tespit edilmesi talebini reddetti. Taşkın’ın kullandığı Seda isminin komşuları ve yakınlarına sorulmasını istedi. Taşkın’ın tahliye talebini reddeden mahkeme duruşmayı 2 Temmuz’a erteledi.