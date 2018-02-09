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Mezopotamya Ajansı muhabiri Kanbal'a ters kelepçe!

MA muhabiri Ahmet Kanbal, ifade vermek için gittiği ilçe emniyet müdürlüğünde dün gözaltına alınmıştı

09 Şubat 2018 16:35

İzmir'de ifade vermek için gittiği Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltına alınan Mezopotamya Ajansı(MA) muhabiri Ahmet Kanbal, bugün adliyeye sevk edildi. Kanal'ın bileklerine ters kelepçe takıldığı görüldü.

MA muhabiri Ahmet Kanbal, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hakkında sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle başlattığı soruşturma kapsamında ifade vermek için gittiği İzmir'deki Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde dün, gözaltına alınmıştı. MA'da yer alan habere göre, "Örgüt propagandası" yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Kanbal, savcılık ifadesi için bugün İzmir Adliyesi'ne sevk edildi.

Kanbal'ın adliyeye getirilişi sırasında ters keleçe takıldığı görüldü.

Mezopotamya Ajansı’nın web adresi olan www.mezopotamyaajansi4.com'a BTK kararıyla bugün  dördüncü kez erişim engeli getirildi.


 

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