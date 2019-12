Mezolift botoksun tahtına göz dikiyor!

Günümüz kadınları zamanın ciltlerinde oluşturduğu acımasız izlerden kurtulmak için teknolojinin tüm nimetlerini cesurca uyguluyorlar. Basenler küçülüyor, göğüsler dikleşiyor, cilt kusursuz bir porselene dönüşüyor. Sürekli gelişen ve yenilenen estetik dünyası, son günlerde ciltteki kırışıklık ve lekelere karşı savaşan yepyeni doğal bir yöntemden bahsediyor.



Medikal Estetik Hekimi Hüseyin Atalay Habertürk’e yaptığı açıklamada, özellikle orta yaş kadınları için şimdilerde gençlik iksiri haline gelen ve yıpranmış ciltlerde adeta doping etkisi yaratan Mezolift yöntemiyle yüz, boyun, dekolte ve el bölgesinde oluşan yaşlanma etkilerinin giderilmesinin yanı sıra, sigara ve alkolden zarar gören cildin yeniden yapılanmasının sağlandığını belirtiyor.



Mezoliftin öncelikle orta yaş ve üstündekilerde, sigara kullananlarda, güneşin zararlı etkilerine maruz kalmış, yıpranmış ve bakımsız ciltlerde, beslenmesine dikkat etmeyenlerde ve kuruma, esneme gibi şikâyeti olan kişilerde iyileştirici etkisi oldukça fazla. Fakat sağlık ve estetikte olduğu gibi, ciltte yıpranma etkileri henüz başlamadan, kırışıklık ve çizgiler henüz oluşmadan düzenli olarak mezolift yaptırmak, cildin olduğundan daha genç, canlı ve sağlıklı görünmesini sağlıyor.



Nasıl bir yöntem izleniyor?



Tedavinin ilk aşamasında profesyonel bir cilt temizliğinin ardından yüzeye sürülen bir krem ile lokal anestezi yapılıyor. İkinci aşamada, alerjik etkisiolmayan doğal sentez maddeler deriye enjekte ediliyor. Mezolift yöntemi ile cilde enjekte edilen A vitamininin peeling etkisi nedeniyle ciltte oluşan güneşlekelerinin de rengi açılıyor.



Özellikle 30 yaş ve üzeri kadın ile erkeklerde yaşlanma belirtilerinin önemli ölçüde gerilemesini sağlayan Mezolift tedavisinde, ortalama 6 - 8 seans uygulama yeterli oluyor ve bu işlemin her yıl sonbahar aylarında kür halinde uygulanması öneriliyor. İlk dört seansın on gün arayla uygulanması ve sonrasında etkinin kısa sürede kendini göstermesi için genellikle ayda bir uygulama yapılması öneriliyor. Ayrıca mezolift seanslarından sonra genellikle 24 saat güneş banyosu yapılmaması, uygulanan bölgelerin 12 saat süreyle yıkanmaması ve herhangi bir maddenin sürülmemesi de dikkat edilmesigereken noktalar.



Botoks mu mezolift mi?



Özellikle son yıllarda kadınlar arasında hızla yayılan Botoks'un tahtına göz diken Mezolift, tüm yüz bölgesine rahatlıkla uygulanıyor. İki işlem arasında şöyle bir farklılık bulunuyor. Botoks alın ve göz kenarlarına kas içi uygulanan ve sinir iletisini bloke eden bir maddedir. Bu etkisiyle kırışık ve çizgileri oluşturan kas gruplarının hareketini durdurur. Oysa mezoliftin kas veya sinirsel yapılarla ilişiği yoktur. Amacı kaslarda blokaj oluşturmadan ve mimikleri engellemeden cildi beslemek, canlandırmak, diri ve gergin görünmesini sağlamaktır. Teknik olarak Botoks uygulamasına benzeyen Mezolift, tüm yüz ve boyun bölgesine de rahatlıkla uygulanıyor. Aslında her iki yöntem birbirini tamamlayan ve birlikte uygulandıklarında çok iyi sonuçlar veren estetik uygulamalardır.