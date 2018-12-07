Mezitli Belediyesi Dünya şampiyonu oldu

MERSİN, (DHA)- MERSİN Mezitli Belediyesi, Çin’de düzenlenen ve dünyanın birçok ülkesinin katıldığı Uluslararası Guangzhou Kentsel İnovasyon Ödülleri\'nde şampiyon oldu.

Çok sayıda ülkenin 213 şehirden 313 başvurunun yapıldığı yarışmaya Kadın Üretici Pazarları projesiyle katılan Mezitli Belediyesi, Sidney, Newyork ve Milano gibi dünya devi kentlerle ipi göğüslemek için mücadele etti. Farklı ülkelerdeki belediyelerle yarışan Mezitli Belediyesi’nin kazandığının açıkalnmasıyla büyük coşku yaşandı. Başta Ankara Büyükşehir Belediyesi olmak üzere Çin’de bulunan Türkiye heyeti Mezitli Belediyesi’nin bayrağını salladı. Kararın açıklanmasıyla büyük coşkunun yaşandığı Guangzhou’da bazı heyet üyelerinin duygulanarak ağladıkları da görüldü.

Yarışma nedeniyle Çin’de bulunan Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Mezitli’de yaşayan kadınların sosyal statülerini yükseltmek amacıyla hayata geçirdikleri çok sayıda projeden birisi olan Kadın Üretici Pazarının, şampiyonluğunun gururunu yaşadıklarını ifade etti. Başkan Tarhan, \"Bizim için önemli olan kadınımızın ekonomik ve sosyal açıdan güçlenerek çağdaş Türkiye’ye katkı sağlamalarıdır. Zaten biz bu hazzı ve gururu sürekli yaşıyoruz. Yakaladığımız başarının Çin’de ‘Uluslararası Guangzhou Kentsel İnovasyon Ödülleri’ kapsamında şampiyonlukla ödüllendirilmesi gururumuzu katladı. Ödülümüzü, Kadın Üretici Pazarı’nda tezgâh açan kadınlarımızla paylaşıyorum. Teşekkürler Türkiye, teşekkürler Mezitli\" diye konuştu.

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