Mezarlıktan gelen kadın çığlığı polisi alarma geçirdi

Adıyaman'da mezarlıktan yükselen kadın çığlığı sesleri polislere bildirilince, ekipler mezarlıkta silahlarıyla arama yaptı, ancak bir sonuca ulaşamadı.

Karapınar Mahallesi Karapınar Mezarlığı 'ndan kadın çığlığı sesleri duyan vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine resmi ve sivil polis ekipleri sevk edildi.

Tabutlar bile arandı

Mezarlıkta arama yapan polis ekipleri burada bulunan üstü kapalı tabutlarında kapaklarını açarak inceledi.



Didik didik aranan mezarlık içerisinde herhangi bir olayla karşılaşılmadı. Polis ekipleri daha sonra olay yerinden ayrıldı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.