Mezarlıktaki çeşmelerin muslukları çalındı

Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ\'ın Malkara ilçesindeki Göztepe Mezarlığı\'nda bulunan ve hayırseverler tarafından yaptırılan 6 çeşmenin muslukları, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı.

Malkara\'daki Göztepe Mezarlığı\'na çeşitli tarihlerde hayırseverler tarafından yaptırılan 6 çeşmenin muslukları, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce yerlerinden sökülerek, çalındı. Mezarlığa ziyarete gelenlerin fark ettiği hırsızlık, yetkililere bildirildi. Dedesinin mezarını ziyaret eden Onur Akıncı (35), \"Dedemin ölümünün 52\'nci günü, kabristan ziyareti yapmak istedim ve mezarlığa geldim. Ancak hayır için yapılan hayratların tamamının çeşmelerini çalmışlar. Gördüğüm kadarıyla su şebeke hatlarını da kesmişler. Burada 6 adet hayrat çeşmesi var ama hiçbirinin musluğu yok. Bir damla bile su yok. Benim gibi kabristanlığı dolaşmaya gelen vatandaşlar da su bulamadılar. Muslukları yerinden sökerek çalmışlar. Mezarlığa gelen tekrar evine gidip, benim gibi bidonla su alıp, geliyor. Bu hırsızlar bulunsun\" dedi.

İstanbul\'dan yakınlarının mezarlarını ziyaret etmek için gelen Rasim Karaca (57) ise \"Bir cenaze için İstanbul\'dan memleketim Malkara\'ya geldik. Başka bir yerde katıldığım cenaze töreninin ardından yakınlarımı ziyaret etmek ve dua okumak için Göztepe Mezarlığı\'na geldik. \'Çeşmelerden su alayım\' dedim ama koca mezarlığı gezdim, hiçbir hayrat çeşmesinin musluğu olmadığını ve yerinden sökülerek çalındığını gördüm. Hepsini çalmışlar. Bu çok üzücü bir olay. Sonra geri dönüp, 7- 8 kilometre aracımla gidip, buradaki akrabalarımdan bidonla su alıp, tekrar mezarlığa kabristanları sulamak için geldik\" diye konuştu.

Rahmi Çetin (76) de \"Yakınlarımıza dua edip, su dökmek için mezarlığa geldik; ama su yok çeşmeleri çalmışlar. Yazıktır. Tekrar eve gidip, su alıp, geldik\" dedi.

Yetkililer, mezarlıktaki musluk hırsızlığıyla ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi.



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