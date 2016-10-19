'Mezarlıkta darbe girişiminin harekât taslağı bulundu' iddiasının ardından intikam planı çıktı

İzmir'de bir mezarlıkta 15 Temmuz darbe girişiminde uygulayacağı harekat planının bulunduğu yönündeki iddia üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, trafik kazasında ölen babasının intikamını almak için planı hazırladığı anlaşılan ihbarcı, "suç uydurma ve iftira" suçundan tutuklandı.

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, İzmir'de Kurban Bayramı sonrası "155Polis İmdat" hattına gelen "FETÖ'nün darbe girişiminde yurtta sulh konseyinin İzmir'de uygulayacağı harekat planı Buca Mezarlığına atıldı" ihbarı üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri mezarlıkta araştırma yaptı.

Riskli kişiler listesi de eklemiş

Hürriyet’te yer alan habere göre, ekipler, bir taşın arasına sıkıştırılmış halde 52 sayfalık doküman buldu. "Harekat planı" başlığıyla hazırlanan dosyayı inceleyen ekipler, içeriğinde "FETÖ'nün darbe girişimi sırasında darbecilerin sakladığı silah ve mühimmatların bulunduğu yerleri gösteren haritalar, ele geçirilecek kamu kurum ve kuruluşlarının krokileri, darbede görevlendirilen kişiler ile etkisiz hale getirilmesi gereken riskli kişiler" listesinin yer aldığını görünce dosyayı kimin bıraktığını tespit etmek için araştırmayı sürdürdü. FETÖ/PDY operasyonları kapsamında gözaltına alınan ve firari bazı zanlıların isimlerinin yer aldığı dosyadaki bilgilerin izini süren ekipler, "askeri birimlerin esas planı elden teslim alacakları adres" denilerek Gürkan Ç'nin adresine yönlendirildiğini tespit etti.

Kazanın intikamı çıktı

Babasını kaybettiği trafik kazasının intikamı Çevrede geniş çaplı araştırma başlatan terörle mücadele polisleri, elindeki ankesörlü telefon kartını atarak kaçmaya çalışan İ.M.S'yi (29) yakaladı. İhbarı yapan kişinin İ.M.S olduğu tespit edilince şüpheli gözaltına alındı.

Hayal gücüyle eklemiş

İ.M.S ifadesinde, ele geçen dosyayı, 15 Ocak'ta Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda motosikletiyle babası Ahmet S'ye çarparak ölümüne yol açan sürücü Gürkan Ç'den intikam almak için planladığını, Gürkan Ç'nin isim ve adresine dosyada yer vererek "askeri birimlerin esas planı teslim alacakları kişi olarak" gösterdiğini itiraf etti. Zanlının, harekat planını çalıştığı iş yerindeki bilgisayarda hazırladığını, planda isimleri geçen kişileri de internet ve gazetelerde FETÖ soruşturmalarında isimleri geçen zanlılardan belirlediğini, hayal gücüyle hazırladığı dosyaya gerçek kamu kurum ve kuruluşlarının kroki ve haritalarını eklediğini söylediği öğrenildi. İ.M.S, planın gerçekçi olması için "etkisiz hale getirilecek kişileri" de yine göz önündeki bazı kişilerden belirlediğini itiraf etti.

Güvenlik sistemleri kuran bir firmada çalışan şüphelinin Çankaya'daki iş yerinde yapılan incelemede de dokümanların İ.M.S'nin kullandığı bilgisayarda hazırlandığı belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra İzmir Adliyesine sevk edilen İ.M.S, "suç uydurma ve iftira" suçundan tutuklandı.



'Kasıtlı asılsız ihbarlar suç'

Emniyet yetkilileri, FETÖ/PDY ile mücadelenin titizlikle yürütüldüğünü, gelen ihbarların hassasiyetle değerlendirildiğini ifade ederek, bu olayda da son derece profesyonelce hazırlanmış bir planla ilgili gerçeğin, polis ekiplerinin dikkatli çalışması sayesinde açığa çıkarıldığına dikkati çekti. Yetkililer, kasıtlı yapılan asılsız ihbarların da suç kapsamında olduğunu hatırlattı.