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Mezarlıkta bıçaklanmış halde bulunan kişi, öldü

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- KİLİS'te, mezarlıkta bıçaklanmış halde bulunan Ramazan Özdemir (38), hastanede hayatını kaybetti

20 Ocak 2019 19:33

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- KİLİS\'te, mezarlıkta bıçaklanmış halde bulunan Ramazan Özdemir (38), hastanede hayatını kaybetti. Jandarma, Özdemir\'i bıçaklayan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.
Olay, ööğlen saatlerinde, Deliosman Mahallesi\'ndeki mezarlıkta meydana geldi. Mezarlığa ziyarete gelenler, yerde kanlar içinde yatan Ramazan Özdemir\'i görünce durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kontrolde Özdemir\'in bıçaklandığını tespit etti. İlk müdahalesi yapılan Özdemir, ambulansla Kilis Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ramazan Özdemir, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Özdemir\'in cansız bedeni morga kaldırılırken, olay yerinde inceleme yapan jandarma Özdemir\'i bıçaklayan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

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