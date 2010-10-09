-MEZARLIKLARDA MÜKERRER DEFİNE İLGİ ARTIYOR ANKARA (A.A) - 09.10.2010 - Ankara'nın en büyük mezarlığı olan Karşıya Mezarlığı'nda yaşanan yer sıkıntısının ardından Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ''mükerrer defin'' konusunda verdiği fetva bu yöndeki talepleri artırdı. Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Karşıyaka Mezarlığı'ndaki ağaçlandırma, çevre düzenlemesi ve hizmette kalitenin en üst düzeye çıkarılması için yürütülen projeler hakkında bilgiler verildi. Bu kapsamda mezarlıklarda trafikten teknolojiye, aydınlatmadan çeşmelere kadar pek çok yeniliğe imza atıldığı belirtilen açıklamada, Karşıyaka Mezarlığı'ndaki yer sorununa dikkat çekildi. Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Şube Müdürü Şükrü Çetin, Karşıyaka Mezarlığı'nda yerin azalması ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini açıdan herhangi bir sakınca olmadığını açıklaması üzerine, vatandaşların mükerrer defin için taleplerinin arttığını bildirdi. Sağlık Bakanlığı'nın Ankara'da mükerrer defin için geçmesi gereken süreyi 5 yıl olarak tespit ettiğini dile getiren Çetin, mükerrer definde ilçe belediyelerine mezar ücreti ödenmediğini vurgulayarak, sadece mezar açma ve kapama ücreti olarak Büyükşehir Belediyesi'ne 150 lira ödeme yapıldığını kaydetti. Çetin, mükerrer definin gerçekleşebilmesi için, kabirde yatan merhumun defninden sonra en az 5 yıl geçmesi ve talep edenin 1. derece yakını olması gerektiğinin de altını çizdi. -MEZARLIKLARDA GÖREVLİ İMAMLARA DİKSİYON DERSİ- Karşıyaka Mezarlığı'nda görev yapan 17 imama, vatandaşla kurulan iletişimi güçlendirmek için hem sosyal hem de mesleki konularda sürekli eğitim verildiğini vurgulayan Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Şube Müdürü Şükrü Çetin, mezarlıklar bünyesinde görev yapan imamların diksiyon dersi alarak başarılarını sertifika ile taçlandırdıklarını kaydetti. Merhum yakınlarının, huzur içinde mezarlıkları ziyaret edebilmelerine son derece önem verdiklerini vurgulayan Çetin, ASKİ ile yapılan işbirliği sonucu Karşıyaka Mezarlığı'nda daha önce su hattı bulunmayan yerlere içme suyu boru hattı döşendiği bilgisini vererek, belirledikleri 12 noktaya, Selçuklu ve Osmanlı mimarisi özellikleri taşıyan çeşmeler yapılması için çalışmaların sürdüğünü anlattı. Hayırsever vatandaşların, merhum yakınları anısına yaptırdığı 8 estetik çeşmenin de Karşıyaka Mezarlığı'nı süslediğini dile getiren Çetin, yeri belirlenen 4 çeşmenin de en kısa zamanda hizmete gireceğini ve bundan sonra da ihtiyaç olduğu tespit edilecek yerler için de çeşme ruhsatı verileceğini söyledi. Mezarlıktaki defin alanı dışında kalan bir bölgede sulamaya uygun bir kaynak suyunu değerlendirdiklerini anlatan Çetin, ''Boşa akan bu suyu ikinci kapıya yakın bir yerde yaptığımız çeşme ile vatandaşlarımızın mezarlarını sulayabilecekleri bir kaynağa dönüştürüp hizmete sunduk'' dedi. Karşıyaka Mezarlığı'nın modern teknolojinin olanaklarından yararlanılarak dev aydınlatma sistemi ile donatıldığını bildiren Çetin, mezarlık alanının tümüyle aydınlatılması için belirlenen 9 ayrı noktaya 25'er metre uzunluğunda metal direkler dikildiğini, bu direklerin her biri üzerine yerleştirilen 10 projektörle 150 metre çapında dairesel bir alanın aydınlatıldığını ifade etti. Mezarlığın genişliği ve defin alanları arasındaki uzaklığın dikkate alındığında, kimi zaman yaya olarak gerçekleştirilen mezarlık ziyaretinde zorluklar yaşanabildiğini belirten Şükrü Çetin, özel araçları olmayan vatandaşlar için 10 midibüsün mesai saatleri dahilinde her yarım saatte bir ring yaptığını da kaydetti. Mezarlıklarda verilen hizmetin kamu görevlilerince sağlandığını hatırlatan Mezarlıklar Şube Müdürü Şükrü Çetin, vatandaşlardan mezarlıklarda görevli personele kesinlikle bahşiş verilmemesini istedi. Bu konudaki uyarı levhalarının kapılardan başlayarak, mezarlık sahasında çeşitli yerlere duyuru şeklinde asılıp, vatandaşların uyarıldığını, mezarlıklarda ilçe belediyelerine ödenen mezar ücreti dışında hiçbir hizmetten ücret alınmadığını belirten Çetin, cenazeyle ilgili taşıma, morg, kefen, yıkama, mezar tahtası, amortisman giderlerinin de Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılandığını söyledi. Çetin, ayrıca Karşıyaka Mezarlığı'nda cenaze namazı öncesi ve sonrasında bekleyen acılı merhum yakınlarına cami yanında düzenlenen bir mekanda 09.00–17.00 saatleri arasında ücretsiz çay servisi yapıldığını da anımsattı.