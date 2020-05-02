Mezarlıklar Müdürlüğü'nün kayıtlarından: Geçen yıla göre mart-nisan ayında İstanbul’da 3 bin 600 daha fazla ölüm yaşanmış

Kara gün 20 Nisan

2019 mart ayında İstanbul'da 6 bin 630 kişi hayatını kaybetti. 2020 yılının mart ayına gelindiğinde bu rakam 7 bin 281 oldu. Aradaki fark sadece 651 olarak kayıtlara geçti.

2019 nisan ayında 6 bin 115 kişi hayatını kaybederken bu yıl kişi sayısı 9 bin 64'e çıktı. Yani 2020'de hayatını kaybedenlerin sayısında 2 bin 949 kişi arttı.

Günlük ölüm sayılarına bakıldığında nisan ayında en çok ölümün gerçekleştiği 20 Nisan günü 399 kişi hayatını kaybetti. Bir önceki yıl aynı gün hayatını kaybeden kişi sayısı 203 olarak gerçekleşmişti.