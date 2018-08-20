Mezarlık ziyaretinden dönerken kazada ölen anne ve kızı toprağa verildi

Aziz GÜVENER/ERENLER(Sakarya),(DHA) - ADAPAZARI\'nda, eşinin kabrini ziyaretten dönerken trafik kazasında yaşamını yitiren Zeynep Yapan (55) ve annesi Hatice Bıçakçı (72) gözyaşları arasında son yolculuklarına uğurlandı.

Adapazarı-Kaynarca yolunun Keresteciler Kavşağı\'nda dün iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, Hatice Bıçakçı olay yerinde yaşamını yitirirken, yaralanan kızı Zeynep Yapan ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Zeynep Yapan\'ın, annesi, babası ve kız kardeşi ile birlikte 1,5 yıl önce kolon kanserinden ölen eşi Halit Yapan\'ın Emirsultan Mezarlığı\'ndaki kabrini ziyaret ettiği öğrenildi.

Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü\'nde memur olan Zeynep Yapan ve annesinin cenazesi ilk olarak Erenler ilçesi Bağlar Mahallesi\'ndeki yaşadıkları eve helallik alınması için getirildi. Burada dualar okunmasının ardından cenazeler Türbe Camii\'ne getirildi. Anne-kızın yakınları cenaze namazı sırasında gözyaşlarına boğuldu. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası anne ve kızı Emirsultan Mezarlığı\'nda, Yapan\'ın eşinin mezarının yanında toprağa verildi.

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