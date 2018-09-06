Mezarlık için ağaç katliamına mahkeme 'dur' dedi

Engin ÖZMEN/KIRKLARELİ,(DHA)- KIRKLARELİ\'nde Istıranca Dağları eteklerinde bulunan Demirköy ilçesi Balaban köyünde muhtarlık, endemik bitkilerin yer aldığı ormanda 6 dönümlük alanı yeni köy mezarlığı yapmak için ağaç kesimine başladı. Köylülerden Hasan Erkan Taşçı, yağmur ormanlarının ortasına yapılmak istenen mezarlık konusunu yargıya taşırken, Edirne İdare Mahkemesi, mezarlık tahsisine yönelik \'yürütmeyi durdurma\' kararı verdi.

Demirköy ilçesi Balaban köyü muhtarlığı, 440 nüfuslu köyde yeni bir mezarlığa ihtiyaç olduğunu ifade ederek Demirköy Kaymakamlığı\'na başvurdu. Kaymakamlık, köy yakınında endemik bitkilerin de yer aldığı ormanlık alanda 6 dönümü yeni mezarlık yapılması için tahsis etti. Orman İşletme Şefliği de ormanda kesilecek ağaçları işaretledi. Balaban köyü muhtarlığı resmi işlemlerin ardından yeni mezarlık alanı yapabilmek için önceki gün ağaç kesimine başladı. Köyde evi olan Hasan Erkan Taşçı, avukat Gönül Aydemir aracılığı ile ormandaki ağaçların kesilmesi, endemik bitkilerin yer aldığı alanlara mezarlık tahsisine yönelik hukuki mücadele başlatarak konuyu yargıya taşıdı.

\'ORMANLIK ALAN YOK EDİLİYOR\'

Avukat Gönül Aydemir, Edirne İdare Mahkemesi\'ne verdiği dilekçede devlet ormanına mezarlık yapılmak istendiğini belirterek, \"İtihkamtepe Ormanı toprağa geçirgen olup, endemik bitkiler ve hayvanların yaşadığı, 150 metre aşağısında içme suyu olarak kullanılan Velika Deresi akıyor. köyün mezarlık ihtiyacı bulunmuyor, mevcut mezarlığın yüz yıl yetecek kadar kapasitesi vardır. Mezarlık yeri için ormanlık alan yok ediliyor, ağaçlar kesiliyor, daha uygun alternatif alanlar varken, acil ve zorunlu ihtiyaç da bulunmuyor\" dedi.

Köy mezarlığı için orman tahsis edilmesinin doğru olmadığını ifade eden Gönül Aydemir, mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı verdiğini söyledi. Beş gündür ormanda mezarlık için ağaçların kesildiğini ifade eden Aydemir, \"Köy, ormanlık alanı mezarlık için idareden 15 yıllığına kiralamış. Köy tüzel kişiliğine tahsis etmiş. Bütün ağaçlara kesim kararı almışlar. Biz kaymakamlık ve diğer kurumlardan resmi yanıt alamadığımız için Edirne İdare Mahkemesi\'ne başvurduk. Mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi ancak neredeyse 5 gündür ağaçlar kesiliyor. Burası yer altı sularının üzerinde bir orman, 1.5 metre kazıldığında yer altı suları çıkacak. 150 metre ilerisinde dere var. 300 kadar kuşun geçiş ve yumurtlama güzergahında. Burası yeni bir mezarlık için uygun değil. Eğer mevcut mezarlık ıslah edilemiyorsa, Kırklareli Valiliği, belediyesi, herkes yardım etsin ve bir yer göstersin. Mahkeme tahsis işlemi için yürütmeyi durdurma kararı verdi\" diye konuştu.

Köylülerden Hasan Ersan Taşçı da alanın mezarlık için uygun olmadığını savunarak, \"İkinci mezarlık alanı benim parselimin sıfırına yakın. Mezarlık yönetmeliğine, köy kanununa tamamen zıt. Meskun mahalle sıfır noktada, belli bir mesafede olmak zorunda. Köyün su borusu oradan geçiyor. Çok tehlikeli bir yerde, su basan orman alanında, burada çok ciddi sel bile oluşuyor. Mezarlık için şu an ağaç kesiliyor. Ormandaki kayın ve söğüt ağaçlarını kesiyorlar. Biz de iptali için Edirne İdare Mahkemesi\'ne başvurduk. Mahkeme ormanlık alanın mezarlık için tahsisine yönelik karar için \'yürütmeyi durdurma\' kararı verdi\" dedi.

MUHTAR: MEZARLIKTA YER KALMADI

Balaban köyü muhtarı Nazım Görkey, 120 hane 440 nüfuslu köylerinin mezarlığında defin yapmak için yer kalmadığını ve bu nedenle zor durumda kaldıklarını söyledi. Özel İdare\'nin ormanlık alanı kendilerine tahsis ettiğini, Orman İşletme Şefliği\'nin de çalışma yaparak kesilecek ağaçları belirlediğini kaydeden Görkey, ağaç katliamı yapmadıklarını, belirlenen gölge yapacak ve bodur ağaçları keserek, bölgede temizlik yaptıklarını ifade etti. Resmi evrakın da tam olduğunu belirten Görkey, \"Bazı kişiler bizimle uğraşıyor. Bizim mezarlığımızda yer kalmadı ve bu konuda çok büyük sıkıntı yaşıyoruz. Mezarlıkta boş olarak bulunduğu iddia edilen bölgenin altı ise mermer ve burada mezar kazamıyoruz. Biz ağaç kesmiyoruz. Bölgede, Orman İşletme\'nin belirlediği gölge yapan, bodur yaklaşık 70 ağaç kesilerek seyrekleştirme yapılıyor. Ağaç kesip orman katliamı yapmıyoruz. Kesilen ağaçlar belli ve güzel ağaçları kesmiyoruz. Kesilen ağaçlar Orman İşletme Şefliği\'nin deposuna kaldırılacak. Burada İstanbul\'dan gelen bir kişi arazi aldı ve yerinin mezarlığa yakın diye değerinin düşeceğini sanarak, bizimle uğraşıyor\" dedi.

MAHKEME KARARI

Edirne İdare Mahkemesi, Hasan Ersan Taşçı\'nın avukat Gönül Aydemir aracılığı ile yaptığı başvuruyu kabul ederek yürütmeyi durdurma karar verdi. Mahkeme kararında, \"Devlet ormanı niteliğindeki sahada bulunan ağaçların kesileceği anlaşılmış olup, işlemin uygulanması halinde mahiyeti gereği telafisi güç zarar oluşacağından, yeni bir karar verilince kadar dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına, savunma ve ara kararına cevap verilebilmesi için idarelere 15 gün süre tanınmasına oy birliği ile karar verildi\" denildi.

Mahkeme, Demirköy Kaymakamlığı ve muhtarlığın savunmalarının alınmasının ardından ormanlık alana yapılmak istenen mezarlıkla ilgili olarak nihai kararı verecek.

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