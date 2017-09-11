T24 LogoT24 Logo
Gündem

Mezarlığın satılmasına tepki gösterdiler 

İsmail ÇETİNTAŞ/PAMUKOVA (Sakarya), (DHA) - SAKARYA'nın Pamukova Belediyesi tarafından mahalle mezarlığının satılmasına vatandaşlar tepki gösterdi

11 Eylül 2017 15:11

İsmail ÇETİNTAŞ/PAMUKOVA (Sakarya), (DHA) - SAKARYA\'nın Pamukova Belediyesi tarafından mahalle mezarlığının satılmasına vatandaşlar tepki gösterdi. 
Pamukova Belediyesi, Pamukova Özbek Mahallesi\'nde 104 parsel numaralı 150 yıllık 3 bin 400 metrekare alana sahip mezarlık ve mezarlığın yanında bulunan 107 parsel numaralı 1000 metrekarelik mezarlık alanını tapu kayıtlarında tarla olarak görününce, bir firmaya ve bir şahsa tarla olarak sattı. Özbek Mahallesi sakinleri 150 yıldır mezarlık olarak kullandıkları ve dedelerinin mahalleye bağışladığı mezarlığın belediye tarafından satıldığını öğrenince isyan etti.
Özbek Mahallesi sakinlerinden İbrahim Solak, Pamukova Belediyesi Başkanı Cevat Keser\'in kendisine yanlışlıkla belediye mezarlığının satıldığını söylediğini iddia ederek, \"Biz bunu kabullenemiyoruz. Biz belediyemize güvenmeyeceğiz de kime güveneceğiz. Dedelerimizin camiye bağışladığı yerleri belediyemizin üzerine geçirdiler bunu kabullendik. Ama mezarlıklarımızın satılmasını kabullenemeyiz. Dedemin mezarının satılmasını kabullenemem\" dedi.
Mahalle sakinlerinden Vedat Tekin, \"Yıllardır mezarlığın yanındaki bu araziyi hayvanlarımızı otlattığımız mera olarak kullanıyoruz. Elimizde 1974 yılında verilmiş olan tapu var ve burası çayır gözüküyor. Ama bu çayır nasıl olduysa tarla olaraktan el değiştirmiş bir firma tarafından satın alınmıştır. Bu araziyi satarlarken bize haber vermediler, hiçbir tebligat yapılmadı ilan yapmadılar. Bu vatandaş hayvanını nerede otlatacak? Arazisine nasıl gidecek? Başbakanımız bağırıyor, cumhurbaşkanımız bağırıyor, hayvancılık yapın diye.  Sen benim meramı satmışsın ben ne yapayım şimdi? Bu köyün 204 dönüm mera arazisi bir firma tarafından işgal edildi. Kaymakamlık burası mera buradan çık diye firmaya tebligat yaptı. Bir ay geçti firma çıkmadı. Bunun gibi işgal edilen meralarımızı var, biz kime gideceğiz. Hakkımızı nasıl nerede arayacağız\" diyerek tepki gösterdi. Belediye yetkilileri ise konuyla ilgili açıklama yapmadı.
Bu arada, dün akşam saatlerinde, O.S. iddiaya göre arazi satışı nedeniyle tartıştığı Pamukova Belediyesi Emlak ve Kütüphane\'den sorumlu müdür Soner Dönmez\'i tabanca ile ateş açması sonucu kolundan yaralamıştı. 

FOTOĞRAFLI
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Sakarya DHASAKARYA Pamukova BelediyesiBelediyesi PamukovaMahallesiSolak Pamukova Belediyesi Başkanı Cevat KeserBizDedelerimizinAmaDedeminMahalleVedat TekinElimizdeBuArazisineBaşbakanımızKaymakamlıkBirBunun

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: CHP'nin muhafazakârları anlamaya çalışması önemli ama...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24