Mezarlığın ortasına elektrik direği dikildi

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ\'ın Çorlu İlçesi\'nde TEİAŞ, mezarlığın ortasından geçen yol üzerine elektrik direği dikmek için çalışma başlattı. Yakınlarının mezarlarını ziyaret gidenler ise yol ortasına elektrik direği dikilmesine tepki gösterirken, CHP Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü, \"Burada bir hata bir yanlış vardır. Bunu kabul etmek doğru değildir\" dedi.

Çorlu\'da Omurtak Caddesi üzerindeki Asri Mezarlığa TEİAŞ tarafından elektrik direği dikilmesi için çalışma başlatıldı. Mezarlığın içerisinde yolun tam ortasına yapılan elektrik direği, yakınlarının mezarlarına ziyarete gelenlerin tepkisine neden oldu. Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Çolpan, gelen şikayetler üzerine mezarlıkta inceleme yaptıklarını söyledi. Mezarlığın Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı sorumluluğunda olduğunu kaydeden Çolpan, \"Bilindiği gibi burası Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine ait. Burada TEİAŞ ile Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi arasında yapılan bir anlaşma olmuş. Burada tepki alındı. Ben bu olaya yeni müdahil oldum. Çorlu Belediyesi gerekirse yıkım olayı gerçekleştir\" dedi.

CHP\'Lİ KÖPRÜLÜ: SON DERECE YANLIŞ

CHP Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü de mezarlığa gelerek yol ortasındaki elektrik direğini inceledi. Kendisine de çok sayıda şikayet geldiğini kaydeden Köprülü, \"Şimdi tabi bayram dolayısıyla mezarlığa ziyarete gelen vatandaşlarımız bu durumla karşılaşınca bize de şikayetlerini dile getirdi. Bu direk yanlış bir yer dikilmiş. Bu konuda yaptığımız incelemede bu direk için bir yer ayrılmış ancak TEİAŞ bunu yol ortasına dikmişler. Gerek Çorlu belediyemiz, gerekse Tekirdağ Büyükşehir belediyemizle de görüştük vatandaşlarımızı rahat olsunlar en kısa sürede bu durum çözülecektir. Burada bir hata bir yanlış vardır. Bunu kabul etmek doğru değildir\" diye konuştu.

TEİAŞ yetkilileri ise elektrik direğinin dikileceği alanı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı\'nın gösterdiğini kaydederek yeniden incelendiğini ifade etti.



FOTOĞRAFLI