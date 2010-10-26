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Yaşam

MEZARLARINDA MİLYONLARCA DOLAR KAZANIYORLAR ANKARA (A.A)

26 Ekim 2010 14:45

-MEZARLARINDA MİLYONLARCA DOLAR KAZANIYORLAR ANKARA (A.A) - 26.10.2010 - Forbes dergisinin, ölümünden sonra bile kazanan ünlüler listesinin ilk sırasını bu yıl 275 milyon dolarlık gelirle pop yıldızı Michael Jackson aldı. Hindustan Times'ın haberine göre, Jackson'ın geliri, 12 kişilik listedeki diğer ünlülerin toplam kazancını geçti. Listenin ikinci sırasında rock efsanesi Elvis Presley 60 milyon dolarla bulunurken, "Yüzüklerin Efendisi"nin yazarı J. R. R. Tolkien 50 milyon dolarla üçüncü sırayı aldı. Charlie Brown ve Snoopy'nin yaratıcı Charles Schulz 33 milyon dolarlık kazançla dördüncü olurken, eski Beatles üyesi John Lennon 17 milyon dolarla beşinci sıraya yerleşti. Presley, Tolkien, Schulz ve Lennon, mal varlığının büyük bir bölümünün satışından elde edilen 350 milyon dolarlık gelirle Yves Saint Laurent'in birinci olduğu geçen yılki listede de bulunuyordu.

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