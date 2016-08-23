Mezarları tahrip edip, üstlerine “İçiyoruz” yazdılar!

Kocaeli'nin Derince İlçesi'ndeki Yeni Çınarlı Mezarlığı'ndaki bir çok mezar tahrip edildi. Tahrip edilen mezar taşlarının üzerine “İçiyoruz”, “Meyhane” gibi yazılamalar yapıldı.

Habertürk’ün haberine göre, Sabah mezarlığa ziyarete giden vatandaşlar bazı mezar taşlarının kırıldığını ve bazılarına da sprey boya 'içiyoruz', 'meyhane' gibi uygunsuz yazılar yazıldığını görünce polise bildirdi. Polis soruşturma başlatırken, burada yakınlarının mezarı bulunanlar tepki gösterdi.

Mezarlık yakınında oturan Tülay Kaya, "Mezarlıkta sürekli içiyorlar ve kırıp döküyorlar. Uygunsuz bir vaziyette bulunuyorlar. Her tarafta içki şişeleri atıyorlar. korkumuzdan bir şey yapamıyoruz" diye konuştu.