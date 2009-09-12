Mezarı hâlâ kayıp

78’liler Federasyonu, bu yıl düzenlediği 12 Eylül’ü protesto etkinliklerini, 12 Eylül döneminde idam edilen ve mezarı hâlâ bulunamayan Veysel Güney’e adadı.

12 Eylül 1980 askeri darbesinin 29. yılında darbe döneminde yakınları idam edilenlerin mücadelesi bitmedi. 12 Eylül yönetiminin kararıyla, bir teğmeni öldürdüğü iddiasıyla 1981’de idam edilen Veysel Güney’in kayıp mezarı hâlâ bulunamadı. Güney’in mezarı olduğu iddia edilen, ancak doğru çıkmayan mezarda yatan kişinin kayıtlara “hüviyeti meçhul” olarak geçtiği anlaşıldı.

Devrimci 78’liler Federasyonu, bu yıl düzenlediği 12 Eylül’ü protesto etkinliklerini Güney’e adadı. Güney’in cezası 9 Haziran 1981’de infaz edildi. Ancak, Güney’in cenazesi ailesine teslim edilmediği gibi, mezar yeri de bugüne kadar bulunamadı.

78’liler Federasyonu Mersin Şubesi’nin ısrarlı talepleri üzerine, Güney’in dava dosyası, 25 yıl sonra, 2006’da aileye teslim edildi. Mezarının da Gaziantep’teki bir mezarlıkta olduğu bildirildi. Mezarlık açıldı, ancak, DNA’lar örtüşmedi.

78’liler Derneği, bunun üzerine TBMM İnsan Hakları Komisyonu’na, Güney’in mezarının nerede olduğunun bulunması için yazı gönderdi. Komisyon, Gaziantep Başsavcılığı’ndan mezarın yerini sordu.

Başsavcılık, yanıtında 1981’de Gaziantep’te sadece bir idam olayının gerçekleştiğini belirtti. Mezarda yer alan, idam edilmiş kişinin kim olduğu ise anlaşılamadı. Yargılamanın yapıldığı dönemde savcı yardımcısı olan Mete Göktürk, kaleme aldığı kitapta, Güney’in silah kullandığına yönelik kanıt bulunamadığına dikkati çekti. Dernek, Güney’in yeniden yargılanması için Adana Başsavcılığı’na başvurdu, ancak, bu talep uygun bulunmadı. Konu şimdi AİHM’ye taşındı.