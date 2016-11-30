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Kültür-Sanat

'Mezarcı' Antakya Film Festivali'nden 3 ödülle döndü

İşçi olarak gittiği Almanya'da mezarcılık üzerine uzmanlaşan Ejder'in öyküsünü konu edinen film, 2017'de beyazperde de olacak

30 Kasım 2016 20:50

Yönetmen Talip Karamahmutoğlu’nun usta yazar Osman Şahin’in öyküsünden sinemaya uyarladığı 'Mezarcı' filmi, bu yıl 4. kez gerçekleştirilen Uluslararası Antakya Film Festivali’nde 3 ödüle birden layık görüldü.

Aynı zamanda festivalin açılış filmi olan Mezarcı, yarışmada uzun metraj dalında 'En İyi Sanat', 'En İyi Yardımcı Oyuncu' ve 'Halk Jürisi En İyi Film Ödülü'nün de sahibi oldu.

Müziklerini Erkan Oğur’un bestelediği, oyuncu kadrosunda Emre Altuğ, Nilay Erdönmez, Orhan Aydın, Mustafa Uzunyılmaz, Turan Özdemir, Sadık Gürbüz, Hikmet Karagöz ve Adem Yılmaz'ın yer aldığı film, 2017’de beyazperdede olacak.

Filmin fragmanı

Filmin konusu 

Yeni bir hayat kurmak umuduyla işçi olarak gurbete gittiği Almanya'da mezarcılık konusunda ustalaşan Ejder, babasının ölümü üzerine memleketi Dalaman Şerefler Köyü'ne döner. Ejder'in köyündeki yerli ve yabancıların oluşturduğu milyon dolarlık yaşam alanları, Ejder'in mezarcılık konusunda ki birikimlerine yeni ufuklar açar.

Milyon dolarlık evlerde oturan bu insanları, öldükten sonra köy mezarlığına defnetmek fikrine karşı çıkan Ejder, ''Aslan yattığı yerden bellidir''  felsefesi ile yola çıkarak, ölecek her varlıklı insana ölümsüzlüğü simgeleyen zeytin ağaçları altında sonsuz bir yaşam vaat eder.

Kişiye özel mezar tasarımları ile cennete giden bu yolda müşterilerine eşlik eden Ejder ve şirketi ''Yatay mezarcılık, öldükten sonra bile yanınızda olacak...'' sloganı ile işler yolunda giderken, kasabaya sonradan yerleşen Bektaş'ın travmatik hikayesi ile yüzleşir.

 

 

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