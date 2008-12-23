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Yaşam

Mezara sesli mesaj!

ABD'de üç yıl önce cep telefonuyla defnedilen bir avukata, sevenleri hem sesli mesaj bırakıyor hem de faturasını ödüyor.

23 Aralık 2008 02:00

ABD'nin New York kentinde, 3 yıl önce hayata veda eden ve çok sevdiği cep telefonuyla defnedilen bir avukata, sevenleri hala sesli mesaj bırakmayı sürdürüyor.

New York medyasının haberlerine göre, 3 yıl önce pankreas kanserinden ölen John Jacobs'ı, ailesi tam şarj edilmiş cep telefonuyla toprağa verdi.

Müteveffa gibi avukat olan eşi Marian Seltzer, kendisi ve sevenlerinin John Jacobs'a sesli mesaj gönderebilmeleri için cep telefonuyla toprağa verdiği kocasının aylık 55 dolarlık faturasını ödemeye devam ediyor.

Düzenli mesaj bırakan Seltzer ve iki oğlu, numarayı aradıklarında şunu dinliyorlar:

"Merhaba. John Jacobs'ın sesli mesaj kaydına ulaştınız. Bip sesinden sonra mesajınızı bırakın ve ben sizi geri arayacağım."

"Bazı insanlar tanrıyla konuşur. Ben müteveffa kocamla konuşuyorum" diyen Seltzer, eşinin sesli mesaj kaydına sürekli spor haberlerini ve oğullarının nasıl olduğunu bildiriyor.

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