Mezar mühendisleri geliyor!

Erzincan Üniversitesi'nde mezarlık yönetimi bölümü açılması için karar alındığı bildirildi.



Erzincan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap, Türkiye'de işsizliğin her geçen gün daha arttığını, bu sebeple yeni iş kollarına ihtiyaç duyulduğunu söyledi.



Şehirlerin gelişim sürecini engelleyen ve korku mekanları olarak görülen mezarlıkların, gençler için yeni bir iş kapısı olabileceğini belirten Prof. Dr. Büyükkasap, 'Şimdiye kadar yerel yönetimler tarafından organize edilen cenaze ve mezarlık yönetiminin, AB uyum yasaları çerçevesinde ele alınarak özel sektör tarafından yönetilmesi gündemde' dedi.



Bu yöndeki girişimler sonucu Erzincan Üniversitesi olarak harekete geçtiklerini bildiren Prof. Dr. Erdoğan, bu sürece katkıda bulunmak için girişimlerde bulunduklarını belirtti.



Kurulacak bölümde eğitim alan öğrenciler, matem psikolojisinden anatomiye kadar birçok dalda eğitime tabii tutulacağını anlatan Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap, 'Yurt genelinde hiçbir üniversitede böyle bir bölüm bulunmuyor' diye konuştu.



Prof. Dr. Erdoğan, insan kaynakları uzmanlarının önerileri doğrultusunda AB'ye uyum çerçevesinde önümüzdeki 20-30 yıl içinde geçerli olacak meslekleri belirlediklerini sözlerine ekledi.



