Mezar açıldı, ölenin yaşı büyük çıkınca ceza istemi müebbet oldu

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA’da, tartıştığı eşine pompalı tüfekle ateş edip, eşi yerine sokaktan geçen Haktan Çete\'yi (16) vurarak ölümüne neden olan Yaprak Tanrıkulu\'na (25) verilen 13 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası, İstanbul Bölge 1\'inci Ceza Dairesi tarafından bozuldu. Sanığın avukatı, ölenin gerçek yaşının büyük olduğunu iddia ederek mezarın açılmasını talep etti. Mezarı açılan Haktan Çete’nin, yaşının 20 olduğu tespit edildi. Sanık Tanrıkulu \'ağırlaştırılmış müebbet\' yerine \'müebbet\' istemiyle yeniden yargılanacak.

Olay, 26 Ağustos 2016 tarihinde merkez Yıldırım ilçesi Anadolu Mahallesi’ndeki büfede meydana geldi. Yaprak Tanrıkulu ile eşi Vural Tanrıkulu arasında, kıskançlık yüzünden tartışma çıktı. Sokakta da devam eden tartışma sırasında Yaprak Tanrıkul\'nun elindeki pompalı tüfek ateş aldı. Saçmalar, o sırada sokaktan geçen Haktan Çete\'ye isabet etti. Çete kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, olayın ardından gözaltına alınan Yaprak Tanrıkulu tutuklandı. Yaprak Tanrıkulu, Bursa 6\'ncı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 13 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Yerel mahkemenin kararı ise İstanbul Bölge 1\'inci Ceza Dairesi\'nce sanığa verilen ceza az bulunarak bozuldu.

\'SİLAHI BEN ATEŞLEMEDİM\'

Yaprak Tanrıkulu, daha önce \'müebbet hapis\' istemiyle yargılandığı davada bu kez \'ağırlatırılmış müebbet\' istemiyle hakim karşısına çıktı. Sanık Tanrıkulu, duruşmada daha önce verdiği, \"Eşim Vural, bana N.D. ile sevgili olduğunu söyledi. O sırada kendisiyle tartışınca bana vurdu. Bu olaylar olurken ben hamileydim. O sinirle av tüfeğini alıp kocamın arkasından dışarı çıktım. Eşim üzerime fırlayınca boğuşma çıktı. Eşimin elimden almaya çalıştığı tüfek ateş aldı. Daha sonra Haktan isimli kişinin vurulduğunu öğrendim. Silahı ben ateşlemedim. Beraatimi istiyorum\" diyerek savunmasını tekrarladı.

MEZAR AÇILDI, ÖLEN 20 YAŞINDA ÇIKTI

Sanık avukatı Hakan Gündoğdu, bozma ilamında ceza dairesinin \'olası kasıt altında adam öldürme\' suçundan fazla ceza verilmesi talebi karşısında, mahkemeden Haktan Çete’nin mezarının açılarak yaş tespitinin yapılmasını istedi. Mahkeme heyetince Çete’nin mezarı geniş güvenlik önlemi altında hakim huzurunda açıldı. Bursa Adli Tıp Kurumu’na kaldırılan Haktan Çete’nin, adli tıp uzmanları tarafından yapılan kemik incelemesinde gerçek yaşının 20 olarak tespit etti. Sanığın, bu durumda \'ağırlaştırılmış müebbet\' yerine \'müebbet\'ten yargılanacağı bildirildi. Mahkeme heyeti, cumhuriyet savcısının mütalaası ve karar için duruşmayı erteledi.



FOTOĞRAFLI