Mezar açan ayının akıbetini soran avukata yanıt: Ayıdan vekalet alman lazım

Kastamonu’da yaklaşık iki ay önce mezardan bir cesedi çıkaran ayıyla ilgili bölgedeki avukatlardan Evren Karaahmet, Avukatlık Yasası’nı gerekçe göstererek Orman ve Su İşleri Bakanlığı Bölge Orman Müdürlüğü’ne başvurdu. Ayı hakkında herhangi bir işlem yapılıp yapılmadığını sorarak, bu işlemlerle ilgili bilgi ve belge talep etti. Ancak Karaahmet’e 24 Aralık’ta gönderilen ve Orman Bölge Müdürü Oğuz Bayazit imzasını taşıyan cevapta bilgi ve belge verilebilmesi için ‘vekâletname sunması’ gerektiği ifade edildi.

Kastamonu’da yaşanan olayın ardından bölgede yaşayanlar için tehlike arz ettiği ileri sürülerek ayının yakalanması için çalışmalar başlatıldı. Bir domuz leşi ayının görüldüğü mezarlık civarına bırakılmış, bir de foto kapan kurulmuştu. Günler sonra ayının görüntüsü tespit edildi. Ancak ayının akıbeti belirsiz kaldı.

Yasa maddesi gerekçe gösterildi

Serkan Ocak’ın Radikal’de yer alan haberine göre, 4515 sayılı Avukatlık Yasası’nın 2/3 maddesinden şu ifadeler yer alıyor: “Yargı organları, emniyet makamları, diğer kamu kurum ve kuruluşlar ile kamu iktisadi teşebbüsleri, özel ve kamuya ait bankalar, noterler, sigorta şirketleri ve vakıflar avukatlara görevlerinin yerine getirilmesinde yardımcı olmak zorundadır. Kanundaki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, bu kurumlar avukatın gerek duyduğu bilgi ve belgeleri incelemesine sunmakla yükümlüdür. Bu belgelerden örnek alınması vekâletname ibrazına bağlıdır…”

Orman Bölge Müdürlüğü de avukat Karaahmet’e verdiği yanıtta, kanunun bu maddesini hatırlatarak aynen şu ifadeye kullandı: “…Hükmünden de anlaşılacağı üzere söz konusu bilgi ve belgeye erişiminiz ‘Bu belgelerden örnek alınması vekâletname ibrazı halinde mümkün olacaktır.”

Kafamda bir tuhaflık

Ancak bir tuhaflık vardı. Burada söz konusu istenen bilgi ve belge akıbeti belirsiz olan ‘ayı’ ile ilgiliydi. Avukat Karaahmet, yanıta önce mizahı bir yanıt verdi:

“İstediğim belgelerin tarafıma verilebilmesi için sanırım benden beklenen şey; ‘mezar açan ayıyı bulmam, ikna edip notere götürmem ve bir vekâletname çıkarttırmam’ diye düşünüyorum. Ancak iddialar doğruysa ve ayı itlaf edilmişse bu durumda işler biraz daha karışıyor. Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak mirasçılık belgesi alıp ayının eşine ve yavrularına ulaşmam gerekecek.”

Kocaoğlan’a ne oldu?

Türkiye ’nin tek, Avrupa ’nın 13’üncü Pan Park’ı (Korunan Alanlar Ağı Parklar) olan Küre Dağları’nda yer alan boz ayılar Kocaoğlan olarak da anılıyor. Son yıllarda ekolojinin de bozulmasıyla yiyecek sıkıntısı yaşayan ayılar yerleşim yerlerinde sıkça görülmeye başlandı Ancak ilk kez mezar açıp ceset çıkaran ve cesedi yiyen bir ayı vakasıyla karşılaşıldı. Olay ilk ortaya çıktığında bölgedeki vatandaşlar tedirgin olmuş yetkililerin bu duruma bir çözüm bulması istenmişti.

Kastamonu’daki Orman ve SU İşleri Bakanlığı’na bağlı 10. Orman Bölge Müdürü, olayın ardından yaptığı ilk açıklamada, ayının profesyonel avcılar tarafından bertaraf edileceğini söylemişti. Ancak bir sürü sonra bu açıklamasını düzeltip, ayının uzmanlar tarafından uyutulup nakledileceğini söyledi. Fotokapanla ayı tespit edildi. Ancak ayı öldürül mü yoksa başka bir yere mi taşındığı konusu net değil. Bu soruya yanıt bulmak isteyen Avukat Evren Karaahmet, Avukatlık Yasası’nı kullanarak yetkililere başvurdu.