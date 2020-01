Meyveli sodalar kansere yol açıyor

Sağlık Bakanlığı, C vitaminli meyveli gazoz ve meyve aromalı sodaların ısıya maruz kaldıklarında kanserojen madde ürettikleri ortaya çıkmasıyla ilgili olarak inceleme başlattı. Piyasadaki ürünlerin toplatılacağı, ölçümlerin ardından ürünlerin yasaklanmasının gündeme geleceği belirtildi.

Sabah gazetesinden Safura Canturk'un haberine göre, vitaminli meyveli gazoz ve meyve aromalı sodaların ısıya maruz kaldıklarında kanserojen madde ürettikleri belirlendi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, piyasadaki C vitaminli meyveli sodaları toplayarak kanserojen ölçümü yapacak. Sonuçlarına göre yasaklanması gündeme gelecek.

Türkiye Bilimler Akademisi'nin (TÜBA) gerçekleştirdiği Gıda ve Kanser Sempozyumu'nda gıda katkı maddeleri masaya yatırıldı. Piyasada bolca tüketilen C vitaminli meyveli soda ve meyveli gazozlardaki kanser tehlikesine dikkat çekildi. TÜBA Gıda ve Beslenme Çalışma Grubu Üyesi ve Süleyman Demirel Üniversitesi Tıbbi Biyokimya uzmanı Prof. Fatih Gültekin, piyasada satışa sunulan bazı içecekler üzerinde yaptığı araştırma sonucunda, C vitaminli meyveli gazoz ve meyveli sodalarda koruyucu madde olarak 'sodyum benzoat' maddesinin kullanıldığını tespit ettiklerini açıkladı.

Koruyucu madde ile C vitamini birleştiğinde, benzen ortaya çıkıyor

C vitamini ile benzoatın aynı karışımda kullanılmasının kanser riski taşıdığını kaydeden Profesör Gültekin, "İçeceklerde çok sayıda koruyucu madde kullanılıyor. Konulan maddeler bozulmasın diye C vitamini de eklenebiliyor. C vitamini ve koruyucu olarak kullanılan sodyum benzoat aynı karışımda birleştirildiğinde, ısı ve gün ışığına maruz kaldığında 'benzen' adlı madde ortaya çıkıyor. Bu madde kanserojendir" ifadesini kullandı. Söz konusu durumun üretici firmalar tarafından bilinmediğine dikkat eken Prof. Gültekin, üretici ve tüketicilerin dikkatli olmaları gerektiğini söyledi. Gültekin, "Bizim araştırmamız sonrasında Gıda ve Tarım Bakanlığı, piyasada son kullanma tarihi yaklaşmış bu ürünleri toplayarak analiz edeceğini açıkladı. Bu ürünlerde 'benzen' maddesinin ne oranda oluşup oluşmadığı ölçülecek. Kanserojen madde oluşumu söz konusuysa bu ürünler tamamen toplatılacak ve üretimi yasaklanacak. Üreticiler, bu iki katkı maddesinin yerine başka koruyucu madde kullanabilirler" diye konuştu.

Tüketicileri içeceklerin içindekiler bölümüne mutlaka bakmaları konusunda uyaran Prof. Gültekin, "Benzoaik asit veya sodyum benzoat ile C vitamininin bir arada olduğu (askorbik asit) ürünleri tercih etmesinler" dedi.