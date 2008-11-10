Meyveli soda hayatını kararttı

Marketten aldığı meyveli soda işçi emeklisi Tekin’in hayatını kararttı.



Bayrampaşa’da yaşayan işçi emeklisi 3 çocuk babası Muammer Tekin (65), marketten aldığı meyveli sodayı evinde içtikten sonra bir anda rahatsızlandı. Hemen Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kaldırılan Tekin ameliyata alındı. Yemek borusu, midesi ve kalın bağırsağının tahrip olduğu belirlenen Tekin’in mide ve kalın bağırsağının bir bölümü alındı. Böbrekleri de iflas etmek üzere olan Tekin şimdi diyaliz makinesine bağlı olarak yaşıyor.



Tekin’in yakınları olayın incelenerek bir an önce suçluların cezalandırılmasını istedi. O layı haber alan İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri hastaneye gelerek incelemede bulundu. Tekin’in içtiği sodadan numune alan ekipler Adli Tıp Kurumu’na gönderdi.



Tekin’i hastanelik eden sodaların alındığı markette tedbir olarak soda satışını durduran İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, marketten alınan soda numunelerini de Ankara Hıfzıssıhha Enstitüsü’ne gönderdi. Aynı seri numaradaki sodaları toplayan ekipler, numunelerden çıkacak sonuca göre meyveli sodaların satışının tamamen durdurulabileceğini belirtti.

