Meyveleri yazın dalından, kışın 'hevenk'ten yiyorlar

Murat AYDIN/OLUR (Erzurum), (DHA) - ERZURUM\'un Olur İlçesi\'ne bağlı Ormanağzı Köyü\'nde yetiştirilen meyveler, yazın asmalardan, kışın da \'hevenk\' denilen yaş meyve bağlarından sofralara sunuluyor. Meyvelerin tavana bağlanan iplere asılıp, ambar ya da kilerde saklandığı hevenk yöntemi, yörede yıllardır sürdürülüyor.

Ağustos ayında başlayıp, soğuk kış günleri öncesinde sona eren yaş meyve hasadının ardından ürünleri, kış mevsiminde de taze tüketmek için serin odalarda sakladıklarını söyleyen Osman Aktürk, buzdolabına ihtiyaç duymadıklarını belirtti. Tavana ekim ayında asılan üzüm, elma, armut, nar, kavun ve karpuz gibi meyveleri bu yöntemle mart ayı başına kadar saklayarak, tüketebildiklerini anlatan Aktürk, \"Yörede buna hevenk diyoruz. Sebze ve meyvecilikle uğraşıyoruz. İpten düşmeyecek şekilde meyveleri ipe diziyoruz. Asılı bir halde soğuk hava deposuna ihtiyaç duymadan kışında bu meyveleri rahatlıkla tüketebiliyoruz, misafirlerimize ikram ediyoruz. Kışın taze meyve ile karşılan konuklar şaşkınlıklarını gizleyemiyor\" dedi.

Dalından toplanılan meyvelerin, çürük veya hasarlı olanları ayıklandıktan sonra tek tek ipe dizildiğini söyleyen Afşi Aktürk ise \"Hevenk ettiğimiz meyveleri kış boyu taze olarak tüketebiliyoruz. İple tavana astığımız meyveler kışın sıfırın altında 25-30 derecelere kadar korumuş oluyoruz. Bu yöntem buzdolabı veya soğuk hava deposundan çok daha iyi. Kışın yenilen meyvelerin tadı yazla aynı\" diye konuştu.



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