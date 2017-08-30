Meyveciliğe hobi olarak başladı, üretici oldu

İskender ZENGİN/ANDIRIN(Kahramanmaraş), (DHA)- KAHRAMANMARAŞ\'ın Andırın İlçesi\'nde oturan 53 yaşındaki Sadi Cinkara, 11 yıl önce hobi olarak evinin bahçesine diktiği armut ve erik ağaçlarının sayısını artırıp meyve üreticisi oldu.

Sadi Cinkara, 2006\'da yayladaki evinin bahçesine hobi olarak 10 erik ve 20 armut ağacı dikti. İlgilenip bakımını yaptığı ağaçlardan aldığı meyveleri çevresine de ikram eden Cinkara, marketlerden sipariş almaya başladı. Talebin artması üzerine Cinkara, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkililerin yönlendirmesiyle 2011\'de 4.5 dönümlük arazisine 1200 armut, 100 de erik fidanı dikti.

\"TALEPLERE YETİŞEMİYORUM\"

Cinkara\'nın diktiği fidanlar ağaç olarak 2 yıl önce meyve vermeye başladı. İlk hasadında 5 ton armut, 4 ton da erik aldığını belirten Sadi Cinkara, meyvelerinin çok kaliteli olduğunu ifade etti. Cinkara, şunları söyledi:

\"Bu sezon ise 13 ton armut, 7 ton da erik aldım, her yıl katlanarak ürün alıyorum. Kimse bu armudu Andırın\'da yetiştirdiğime inanmıyor. Hasat dönemi ailemle birlikte çalışıyoruz. Mersin, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve Gaziantep\'ten gelen komisyoncular oluyor. Doğal ortamda yetiştirdiğim bu ürünleri almak için sürekli talepte bulunuyorlar. Marketlere armudun kilosunu 2.5, eriği de 1.5 liradan veriyorum ve taleplere yetişemiyorum.\"

Hobi olarak başladığı işin artık ticaretini yaptığını ve talepleri de karşılayamadığını ifade eden Cinkara, şöyle konuştu:

\"Talep çok fazla ancak, bahçenin kapasitesi de belli. Talepleri karşılayabilmek için bahçeyi genişleteceğim. Bahçemi 10 dönüme çıkarmayı hedefliyorum. Ancak o zaman gelen taleplere bir nebze olsun cevap verebilirim. Hedefim yurt içinde birçok ile doğal ortamda yetiştirdiğim armut ve erikleri ulaştırmak.\"



FOTOĞRAFLI