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Meyve ve sebze yüklü TIR, su kanalına devrildi

Sait KUZU/ÇARŞAMBA(Samsun), (DHA)- SAMSUN’un Çarşamba ilçesinde, meyve ve sebze yüklü TIR, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu su kanalına devrildi

20 Ocak 2018 18:23

Sait KUZU/ÇARŞAMBA(Samsun), (DHA)- SAMSUN’un Çarşamba ilçesinde, meyve ve sebze yüklü TIR, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu su kanalına devrildi. Kazada sürücü yaralanırken, meyve ve sebzeler kanala döküldü.
Kaza, Samsun\'un Çarşamba ilçesi Dikbıyık mevkiinde meydana geldi. Ali Fuat Bakan idaresindeki meyve ve sebze yüklü TIR, Ordu istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki su kanalına düştü. Kazada sürücü Bakan yaralanırken, araçtaki sebze ve meyveler kanalaa döküldü. Yaralı sürücü, Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alınırken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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