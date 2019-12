Meyve suyuyla hem incelin hem enerjik olun

Ünlüleri incelten detoks gurusu Jason Vale, uygulayanları her koşulda çok hızlı bir şekilde forma sokacak basit bir diyet ve egzersiz programı hazırladı.



Vale’in hazırladığı meyve / sebze suyu programı, yalnızca kilo vermenize yardım etmekle kalmayacak kendinizi daha enerjik hissetmenizi sağlayacak.



Madame Figaro dergisinin okurlarına sunduğu “7 Günde 3,5 Kilo” adlı kitapta taze meyve / sebze suyu diyeti tüm ayrıntılarıyla yer alıyor.



10 adımda hızlı ve kolay meyve/sebze suyu hazırlayın



1. Her şeyden önce tarif için gereken tüm malzemeyi doğrama tahtanıza yerleştirin.

2. Doğada ayrışabilen posa torbasını katı meyve sıkacağınızın posa kabına yerleştirin. Böylece temizlemeniz gereken bir parça eksilir.

3. Malzemeleri hazırlayın, yıkayın ve doğrayın.

4. Evyeyi ılık sabunlu suyla yarısına kadar doldurun.

5. Katı meyve sıkacağını çalıştırın ve tek seferde her şeyin suyunu sıkın.

6. Temizlemeden önce meyve / sebze suyu sürahisini bir kenara koyun. Makineyi temizlemeden önce meyve / sebze suyunuzu içmemeyi bir kural haline getirin.

7. Makineyi açın, posayı makineden çıkarın ve posa kabındaki torbaya koyun (ya da makinenizde ayrı bir posa kabı yoksa çöpe atın). Torbayı çöpe atın ya da daha iyisi gübre olması için bir kenara ayırın.

8. Makinenin bütün parçalarını (elektrik ünitesi hariç) evyeye koyun.

9. Makinenin çoğu parçası ılık suyun altında çalkalanarak kolayca temizlenecektir. Ağ / filtre parçasının iyi temizlenmesi için bulaşık fırçası kullanarak dikkatle temizlemek gerekir.

10. Makinenin üzerine bir bulaşık kurulama bezi örtün, hepsini birlikte yeniden kullanılmak için hazır olacağı ‘Meyve/sebze Suyu İstasyonu’na geri koyun.



Salatalık serinliği



Malzemeler



1 / 2 küçük salatalık

1 kereviz sapı

1 / 4 orta boy ananas

2 buz küpü



Hazırlanışı



Bütün malzemelerin suyunu sıkın ve buzun üzerine boşaltın.



Juice Master Su Bombası



Malzemeler



2 kupa küp küp kesilmiş karpuz

4 adet kırılmış buz küpü



Hazırlanışı



Malzemeleri blendar’a koyun ve pürüzsüz bir hale gelene kadar karıştırın.