Meyve suyu devine 16 milyon liralık vurgun!

Türkiye’nin en büyük meyve suyu üreticisi Dimes’in şirket hesaplarında son dönemde ortaya çıkan dengesizliklerin ve şirketin kâr payının hızla düşmesi üzerine yapılan incelemeler sonucu büyük bir vurgunla karşı karşıya kaldığı ortaya çıktı.

İncelemelerde şirketin 21 yıllık muhasebe muhasebe müdürü Ayhan Şahin’in, son beş yılda 59 ayrı para hareketiyle zimmetine toplam 15 milyon 760 bin 150 lira geçirdiği belirlendi. Bunun üzerine şirket, Tokat Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Hürriyet'te yer alan habere göre, soruşturma kapsamında Şahin’in kendisi ve çocukları üzerine toplam 19 lüks daire, yüz dönüm arazi, altı adet son model lüks otomobil satın aldığı ortaya çıktı. Şahin’in banka hesabında nakit 7,5 milyon lira olduğu da tespit edildi.

Aralık ayında gözaltına alınan Şahin, polis ifadesinde kendisine isnat edilen suçlamaları kabul ederek bahse konu parayı geri ödeyeceğini beyan etti.

Şahin'in avukatı: Adliye kapatılsın

Şahin’in avukatlığını, bir dönem Ergenekon davasında da tutuklu kalan Avukat Yusuf Erikel üstlendi. Erikel, Adalet Bakanlığı’na bir dilekçe ile başvurarak, “FETÖ benzeri bir yapılanmayı Tokat Adliyesi’nde tespit ettiğini; bazı hâkim, savcıların müvekkiline tezgâh kurarak tutuklanmasını sağladıklarını; adı geçen şirket yöneticilerinin kendi usulsüzlüklerini kapatabilmek adına müvekkiline iftira attıklarını ve ailesinden miras kalan malları bile elinden aldıklarını” iddia ederek, adliyenin tamamen kapatılmasını talep etti.

Dimes'ten açıklama

Yaşanan vurgun skandalı sonrası ilgili yasal süreç hakkında Dimes'ten yazılı açıklama geldi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“60 yıla yakın bir süredir Türkiye ekonomisi ve toplum için değer üreten kurumumuz, tüm faaliyetlerini yasalara ve ahlaki ilkelere tavizsiz bir uyum içerisinde yürütmektedir.

"Kurumumuza karşı işlemiş olduğu, emniyeti suistimal ve diğer mali suçlara yönelik, bizzat kendisinin ikrarı ve suçun varlığını gösteren delillerin mevcudiyeti neticesinde, şirketimizle ilişiğini keserek; hakkında şikâyetçi olduğumuz eski Finans ve Mali İşler Müdürü’nün, tutuklanmasına sayın mahkemece karar verilmiş olup, tutukluluk hali devam etmektedir. Söz konusu kişinin, bu aşamadan sonra başlayan; sadece kurumumuzu değil, adli ve idari makamların itibarını da hedef alan asılsız iddiaları ile ilgili olarak da, yasaların gerektirdiği adımlar, kararlılıkla atılmıştır ve atılmaya devam edilecektir.

"Kurumumuz faaliyetleri her zaman olduğu gibi kararlılık ve disiplinle sağlıklı bir şekilde devam etmektedir.

"Kamuoyunun bilgisine saygı ile sunarız."