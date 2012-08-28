Meyve sebze tüketen çocuklar daha zeki

Araştırmalar çocuğunuzun 6 ay ile 2 yaş arasında ne yediğinin 8 yaşındaki zekasında büyük oranda belirleyici olduğunu ortaya koydu. Anne sütü, peynir, meyve ve sebze tüketen çocuklar, diğerlerine oranla çok daha zekiler.



Esra Sert'in ntvmsnbc.com'daki haberine göre, Avusturalya’daki Adeleide Üniversitesi’nde yapılan araştırma 7 bin çocuk üzerinde yürütüldü. Araştırmada, iki yaşından önce şeker- çikolata tüketmeye başlayan çocukların 8 yaşına geldiklerinde, zekalarının sağlıklı beslenen yaşıtlarından daha düşük olduğu gözlemlendi.

Araştırma sonucuna göre, anne sütü tüketen çocukların okul başarısı da daha yüksek. Gazlı içecek tüketen çocukların, okul başarısı ise düşüyor.

Yaşamın ilk iki yılında beyin gelişimi çok hızlı ve beyin hücreleri gelişmek için faydalı besinlerden gelecek katkıya büyük ölçüde ihtiyaç duyuyor.

Ancak çocuklarda sağlıklı beslenme sadece ilk iki yıl önemli değil. Araştırmayı yürüten uzmanlar, bu araştırmadan çıkan en önemli sonucun, yiyeceklerin çocuklarımızın üzerindeki uzun vadeli etkilerinin ortaya çıkması olduğunu söylüyor.

Araştırma, ne yediklerinin çocukların yetişkin hayatında daha bir çok faktörü etkilediğine işaret ediyor.