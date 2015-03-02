Meyve sebze fiyatlarına 'kış' zammı: Taze fasulye 26 liraya çıktı

Şubat ayı başında kilosu 15 lira olan taze fasulyenin fiyatı yüzde 73 artışla 26 liraya kadar çıktı. En yüksek oranlı fiyat artışı ise yüzde 100 ile narda gerçekleşti.

SERA ÜRÜNLERİ

Patlıcanın Şubat ayında 6-8.5 lira aralığın olan kilo fiyatı Mart ayında, 5.5-10 lira aralığına yükselirken sakız kabağın 6.5 lira olan fiyatı Mart ayında değişmedi. Salatalık da sakız kabak gibi 4-10 lira aralığında ki fiyatını korudu.

Buna karşılık, Mart ayında, çarliston, sivri ve dolmalık biberin fiyatının düştüğü görüldü. Dolma biberin Şubat ayından 7 lira olan fiyatı 5 liraya, çarliston biberin 6 lira olan fiyatı 4 liraya, sivri biberin ise 4.5 lira olan fiyatı 4 liraya geriledi. Domatesin fiyatı da Şubat ayında 4-6 lirayken, Mart ayında 2.5-3.5 lira aralığına geriledi.

Kış sebzeleri

Fiyat artışlarının kış sebzelerinde daha çok olması dikkat çekti. Şubat ayında 1 lira olan beyaz lahananın fiyatı yüzde 60 artışla 1.60 liraya çıktı.

Ispanağın Şubat ayında 4 lira olan fiyatı Mart'ta değişmedi. Karnabaharın kilogram fiyatı ise yüzde 25 gerileyerek 3.5 liraya düştü. Kuru soğan ise 2 liralık fiyatını, taze soğanda 3 liralık fiyatını korudu. Havucun 2.5 lira olan fiyatı 2 liraya geriledi.

Salata

Göbek salatanın 4.5 liralık fiyatı değişmezken, kıvırcığın fiyatı 4 liradan 3.5 liraya, maydanozun fiyatı 1.30 liradan 1.25 liraya geriledi. Kırmızı turpun 2 liralık fiyatı da değişmedi.

Meyve fiyatları

Fiyat artışları en çok meyveyi vurdu. Narın fiyatı yüzde 100 artışla 3 liradan 6 liraya çıktı. Armudun 3.5 lira olan fiyatı Mart ayında yüzde 85 artışla 6.5 liraya yükseldi.

Ayvanın fiyatı ise 7 liradan yüzde 28 artışla 9 liraya, muzun fiyatı 6 liradan 7 liraya, portakalın fiyatı yüzde 25 artışla 2 liraya yükseldi.

Elmanın 3-6 lira aralığında ki fiyatı, mandalinanın 2.5-6 lira aralığındaki fiyatı ve kivinin 4 liralık fiyatı değişmedi.