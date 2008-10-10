Meyve mutluluğu artırıyor

Sebze ve meyveleri bıçakla kesmeyin

Sebze ve meyveleri mevsiminde tüketin

Yiyecek ve İçecek Yöneticileri Derneği (YİYDER) Başkanı ve Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölümü Öğretim Görevlisi Aydın Özdemir, çilek, muz, üzüm ve portakal yiyenlerde mutluluk ve canlılığın arttığını söyledi...Aydın Özdemir, insanların günlük hayatta yaş ve kilolarını göz önünde bulundurarak meyve tüketmelerinin sağlıklarına ve mutluluklarına olumlu etki yapacağını belirtti.C vitamini deposu olan çileğin önde gelen afrodizyaklar arasında yer aldığını, vücutta tüm salgı bezlerini çalıştırarak vücuda gençlik ve kuvvet kazandırdığını, yüksek tansiyonu düşürdüğünü, damarları temizlediğini, kansere karşı koruduğunu ifade eden Özdemir, muzun da kokusuyla bile mutluluk verebildiğini söyledi. Kendisini güçsüz ve sinirli hissedenlere muz yemelerini öneren Özdemir, kalsiyum ve magnezyum içeren muzun strese iyi geldiğini vurguladı.Üzümün şeker içermesi nedeniyle bedenen ve zihnen çalışanlar için iyi bir besin olduğunu anlatan Özdemir, C ve B vitamini açısından zengin olan portakalın da insana dinamizm verdiğini bildirdi.Meyvelerin yanı sıra çok yememek şartıyla, insana mutluluk veren diğer maddelerin çikolata, dondurma, fıstık ve makarna olduğuna işaret eden Özdemir, buğday ekmeğinin sıkıntıları unutturduğunu, simidin de yağ ve protein içermesi nedeniyle insanları mutlu eden yiyecekler arasında yer aldığını sözlerine ekledi.