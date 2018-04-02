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Ekonomi

MEYED, İlker Güney ile yoluna devam ediyor

İSTANBUL, (DHA)- BU yıl kuruluşunun 25'inci yıldönümünü kutlayan Meyve Suyu Endüstrisi Derneği (MEYED) Başkanlığı'na, bir kez daha İlker Güney seçildi

02 Nisan 2018 14:25

İSTANBUL, (DHA)- BU yıl kuruluşunun 25\'inci yıldönümünü kutlayan Meyve Suyu Endüstrisi Derneği (MEYED) Başkanlığı\'na, bir kez daha İlker Güney seçildi.

Meyve Suyu Endüstrisi Derneği’nin (MEYED) 13\'üncü Olağan Genel Kurulu İstanbul’da gerçekleşti. Dernek faaliyet raporu ile denetim kurulu raporunun görüşülmesi ve oylanarak ibra edilmesinin ardından 2018-2020 dönemi yönetim kurulu seçimi yapıldı. Yapılan seçimde iki senedir MEYED Başkanlığı görevini yürüten İlker Güney (LİMKON), dernek üyelerinin oylarıyla iki yıllık dönem için yeniden Yönetim Kurulu Başkanlığı\'na seçildi.

Güney’in başkanlığında geçen dönem yönetim kurulunda yer alan Tuncer Kırtıloğlu (Tunay Gıda) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini üstlenirken, Mahmut A. Duruk (Aroma),  Ozan Diren (Dimes), Canan Kestane (Coca-Cola) ve Demir Şarman (Anadolu Etap) da yeniden yönetim kuruluna seçildi. Tamek adına Cem Kurt ise yönetim kurulunun yeni üyesi oldu.

MEYED Başkanlığına yeniden seçilen İlker Güney, yaptığı teşekkür konuşmasında, bu yıl derneğin 25\'inci kuruluş yıldönümü olduğuna dikkat çekerek, “Kurumsal kimliği örnek teşkil eden sektörün tek temsilcisi olan MEYED’in Başkanlığına ikinci kez seçilmekten büyük bir heyecan ve gurur duyuyorum. Bu sene, derneğimizin 25’nci yılını kutlarken geçmişe baktığımızda, sağlıklı nesiller için bilime dayalı üretim ile dürüst rekabete inanan üyelerimizin inancı ve birlikteliğinin temel taşı olduğunu ifade etmek isterim. İleriki dönemde de hem Yönetim Kurulu üyelerimiz ve hem de üye şirketlerin değerli katkıları ile her zamanki yapıcı, işbirlikçi, toplum odaklı ve en önemlisi insan sağlığına hizmeti her şeyin başında gören yaklaşımımızı devam ettirerek; sadece sanayinin değil, aynı zamanda Türkiye’nin sürdürülebilir başarılarına yenilerini eklemeyi hedefliyoruz\" diye konuştu.

9\'UNCU JUICEFUL İSTANBUL ZİRVESİ, 10 MAYIS’TA YAPILACAK

MEYED Başkanı İlker Güney konuşmasında, Uluslararası Meyve Suyu Üreticileri Federasyonu (IFU), Avrupa Meyve Suyu Birliği (AIJN), bağımsız kalite kontrol kuruluşu (SGF) ve Avrupa Kalite Kontrol Sistemi (EQCS) tarafından da desteklenen 9\'uncu Juiceful İstanbul Zirvesi’nin, MEYED ev sahipliğinde 10 Mayıs’ta yapılacağının da belirti.

(FOTOĞRAF)

 

 

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