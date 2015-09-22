T24 LogoT24 Logo
Gündem

Meydan yazarı Cafer Solgun'a yazmadığı yazıdan 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' soruşturması

Meydan yazarı Yılmaz Odabaşı’nın yazısını yanlışlıkla Cafer Solgun imzasıyla girmiş, hata kısa sürede düzeltilmişti

22 Eylül 2015 23:01

Meydan yazarı Yılmaz Odabaşı’nın yazısı nedeniyle Meydan yazarı Cafer Solgun hakkında Cumhurbaşkanına Tayyip Erdoğan’a hakaret iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Meydan gazetesi yazarı Yılmaz Odabaşı 20 Ağustos'ta "AKP: Sonun başlangıcı" başlıklı bir yazı kaleme aldı. Ancak gazete sehven yazıya Cafer Solgun'un adını yazdı. Kısa sürede fark edilen baskı hatası hem gazetede hem de sitede düzeltildi ve düzeltme metni de yayınlandı. Ancak yine de Cafer Solgun hakkında yazmadığı yazı nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten soruşturma başlatıldı. Cafer Solgun, önümüzdeki günlerde ifade verecek.

Haberdar'a bilgi veren Solgun, Cumhurbaşkanına hakaret soruşturmaları uzun süredir 'rutin' bir hal aldı. Bu nedenle ifade çağrılmam beni şaşırtmadı. Ancak yazmadığım bir yazı nedeniyle açılan bu soruşturma, "Bir taşla 2 kuş" mu vuracaksınız? dedirtiyor. Bu trajikomik durum medya üzerindeki baskıların ulaştığı boyutu da gözler önüne seriyor" dedi.

 

ETİKETLER

cafer solgunyılomaz odabaşıcumhurbaşkanına hakareterdoğana hakaretmeydan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24