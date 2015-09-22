Meydan yazarı Cafer Solgun'a yazmadığı yazıdan 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' soruşturması

Meydan yazarı Yılmaz Odabaşı’nın yazısı nedeniyle Meydan yazarı Cafer Solgun hakkında Cumhurbaşkanına Tayyip Erdoğan’a hakaret iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Meydan gazetesi yazarı Yılmaz Odabaşı 20 Ağustos'ta "AKP: Sonun başlangıcı" başlıklı bir yazı kaleme aldı. Ancak gazete sehven yazıya Cafer Solgun'un adını yazdı. Kısa sürede fark edilen baskı hatası hem gazetede hem de sitede düzeltildi ve düzeltme metni de yayınlandı. Ancak yine de Cafer Solgun hakkında yazmadığı yazı nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten soruşturma başlatıldı. Cafer Solgun, önümüzdeki günlerde ifade verecek.

Haberdar'a bilgi veren Solgun, Cumhurbaşkanına hakaret soruşturmaları uzun süredir 'rutin' bir hal aldı. Bu nedenle ifade çağrılmam beni şaşırtmadı. Ancak yazmadığım bir yazı nedeniyle açılan bu soruşturma, "Bir taşla 2 kuş" mu vuracaksınız? dedirtiyor. Bu trajikomik durum medya üzerindeki baskıların ulaştığı boyutu da gözler önüne seriyor" dedi.