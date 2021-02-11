Mey İçki Genel Müdürü Levent Kömür: Tek mutlu olanlar sahte içki üretenler

Mey İçki Genel Müdürü Levent Kömür ile Kısa Dalga Podcast'ten Faruk Eren, pandemi nedeniyle kapanan mekanlar, içki fiyatlarına gelen zamlar, meyhaneye meyhane demenin yasaklanmasını konuştu.

Pandemi nedeniyle kapanan mekanlar, içki fiyatlarına gelen zamlar, meyhaneye meyhane demenin yasaklanması gibi konuların konuşulduğu podcastte, pandemi nedeniyle yaşanan ilk kapanmadan sonra mekanların yüzde 15’inin tekrar açılmadığına dikkat çekildi.

Bir mekanın kapanmasının en az 10 kişinin işsiz kalması anlamına geldiği belirtilen podcsatte, içkiye getirilen vergiler hatırlatılarak "Öyle bir vergi sistemi var ki, tek mutlu olan kaçak içki üretenler" denildi.

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