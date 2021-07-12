Mey Diageo 2030'a kadar üretilen her bir litre içkide yüzde 30 az su kullanacak

Alkollü içecek üreticisi Mey Diageo 2020 yılına ilişkin "sürdürülebilirlik" raporunu yayımladı.

Mey Diageo Genel Müdürü Levent Kömür, raporda yer verdiği ifadelerinde sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında "belirlenen hedefler doğrultusunda çalışıyoruz" dedi. Şirketin bu konudaki hedeflerini ise Kömür şöyle sıraladı:

-Operasyonlarımızı karbondan arındırmak,

-2030’a kadar yapacağımız her alkollü içkide yüzde 30 daha az su kullanmak.

-2026’ya kadar su kıtlığı olan bölgelerde kullandığımızdan daha fazlasını yerine koymak,

-Değer zincirimizde atığı ortadan kaldırmak.

Yüzde 45'lik su tasarrufu

Raporda ifade edilen bilgiler, 2007'den 2018'e kadar uygulanan projelerle her bir litre içki üretiminde kullanılan su miktarının yüzde 45 oranında azaltıldığını gösteriyor.

Su verimliliği konusunda şirketin performansına bakıldığında; 2007-2018 yılları arasında su verimliliğinde yüksek artışlar sağlandığı belirtiliyor. Takip eden yıllarda özellikle Covid-19 salgını döneminde ise bu grafiğin korumada zorluk yaşandığı dikkat çekiyor.

Rapora göre şirketin 1 litre içki üretimi için kullandığı su miktarı 2018'de 11,38 iken, 2019'da 9,73'e düştü. 2020'de ise 9,96'ya çıktı. 2021'in ilk altı aylık döneminde ise şirketin hedefini 2020'deki oranını korumak üzere belirlediği aktarıldı.

Su tasarrufu ile şirketin 2030 yılına kadar olan hedeflerinde ise şunlar yer alıyor:

Su sıkıntısı çeken tüm bölgelerde, üretilen her içecekte kullanılan sudan daha

fazlasını yerine koymak, su sıkıntısı çeken bölgelerde net bir su pozitif etkisi yaratmak, yapılan her içecek için bugünden yüzde 30 daha az su kullanmak, su kalitesinin arttırılmasından sanitasyon ve hijyene erişiminin iyileştirilmesine kadar beş kıtada sosyal projeler yapmak.

Yine söz konusu rapora göre şirketin tüm fabrikalarında "yeşil elektrik" kullandığı belirtildi.

Sera gazı emisyonları yüzde 73,8 azaltıldı

Ayrıca kurumun 2007'den bu yana sera gazı emisyonlarını yüzde 73,8 oranında azalttığı bahse konu raporda yer aldı.

Şirketin sera gazını azaltmak için 2030 hedefleri arasında ise; Karbon nötr çalışmaları ile tüm operasyonlarını net sıfır karbona ulaşmak, iş birliği içinde tedarikçilerin karbon oranlarını yüzde 50 azaltmak, doğrudan operasyonlar kapsamında düzenli depolama alanlarına giden atık miktarını sıfırlamak hedefleri yer alıyor.

14 yılda toprağa giden atık yüzde 99.9 azaltıldı

Raporda Mey Diageo'nun atık yönetimi hakkında ise verilen bilgiler arasında 2007'den bu yana toprağa giden atık miktarının yüzde 99.9 oranında azaltıldığı yer aldı.

Raporda atık yönetimi hakkında şu ifadelere yer verildi:

"2030 yılı Diageo hedefleri arasında, operasyonlarımızda ve tedarik zincirimiz boyunca oluşarak toprağa giden atığı sıfırlamak yer almaktadır. Ayrıca yeniden kullanım, azaltım ve geri dönüşüm için yeni ve daha iyi metotlarla atığın elimine edilmesi de diğer bir hedefimizdir. Atıkların azaltılması ile sadece maliyet azalmakla kalmayıp aynı zamanda karbon emisyonu ve su kullanım miktarında

da azaltım sağlanmaktadır."

Ambalaj atığıyla ilgili olarak ise şirketin 2030 hedefleri arasında tüm ambalajları yüzde 100 geri dönüştürülebilir yapmak ve ambalajlardaki geri dönüştürülebilir malzeme içeriğini yüzde 60’a çıkarmak yer alıyor.