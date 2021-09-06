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Dünya

Mexico City'de bulunan Kristof Kolomb heykelinin yerine yerli kadın heykeli yerleştirilecek

Kolomb heykeli geçen yıl protestolar sırasında indirilmişti

06 Eylül 2021 15:53

Meksika’nın başkenti Mexico City’nin ana caddelerinden birinde bulunan Kolombiya'ya adını veren Avrupalı kaşif Kristof Kolomb'un heykeli, yerli bir kadın heykeliye değiştirilecek.

BBC’de yer alan habere göre, Mexico City Belediye Başkanı Claudia Sheinbaum, geçen yıl protestolar sırasında indirilen Kristof Kolomb heykelinin başka bir parka taşınacağını, yerine bir yerli kadın heykeli dikileceğini söyledi.

Belediye Başkanı, Kolomb heykelinin değiştirilmesinin “tarihi silmek” anlamına gelmediğini, bu adımın “sosyal adalet için” atıldığını söyledi.

Geçen yıl dünyanın dört bir yanında sömürgecilik dönemlerinden isimlere ait heykeller protestolar sırasında indirilmişti. Mexico City’deki ana caddelerden birinde bulunan Kristof Kolomb heykeli de indirilmişti.

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