-MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLERİ İÇİN PROJE POLATLI (A.A) - 27.08.2010 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer, gezici tarım işçilerinin çalışma ve sosyal hayatlarının iyileştirilmesi amacıyla proje yürüttüklerini bildirdi. Çeşitli temaslarda bulunmak için Ankara'nın Polatlı ilçesine gelen Dinçer, ilçeye bağlı Sarıoba köyünde Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden gelen mevsimlik tarım işçilerini ziyaret etti. İşçilerle sohbet eden Dinçer, burada yaptığı konuşmada, geçici tarım işçiliği meselesinin sorun olduğunu, bu sorunun ayrıca içinde başka sorunları da barındırdığını belirtti. Tarım işçiliğinin bir çalışma yöntemi olmadığını, herkesin kendi doğduğu yerde işine sahip olmasını istediklerini anlatan Dinçer, şöyle konuştu: ''İşte sizler kendi doğduğunuz, yaşadığınız yerden çıkıyor buraya çalışmak için geliyorsunuz. Buraya gelirken bir takım sorunlarla karşı karşıyasınız. Taşınırken ulaşım ve seyahatlerle ilgili problemler oluyor. Buraya geldiğiniz zaman sağlık, eğitim, yaşam kalitesiyle alakalı problemleriniz var. Biz belki sizin kendi illerinizde kendi işlerinize sahip olarak yaşayacağınız bir fırsatı yaratamıyoruz. Bu uzun vadede çözeceğimiz bir sorun. Ama en azından buraya çalışmaya gelmişken burada hayat şartlarınızı iyileştirecek bir proje için çalıştık.'' Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ahmet Zahteroğulları'nın 6 aydır Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinin Çalışma ve Sosyal Hayatlarının İyileştirilmesi Projesi (METİP) ilgili çalışma yaptığını belirten Dinçer, ''Bu formül bizim ilk denememiz olacak. Bazı aksaklıkları, eksiklikleri olabilir ama en azından istiyoruz ki geldiğiniz yerde sağlık probleminiz olmasın, çocukların eğitim problemi olmasın. Sizler gönül huzuru içerisinde gidin, çalışın ve tekrar çadırlarınıza dönün ve güvenlik sorununuz olmasın'' diye konuştu. Bütün bunlar için bakanlık olarak ellerinden geleni yapacaklarını ifade eden Dinçer, ''Bu iş için yaklaşık 36 vilayette sorunla karşı karşıyayız. Şu ana kadar 20 vilayette bu sorunu çözmek üzereyiz. Projenin önmli bir kısmını çözmüş gibi görünüyoruz'' dedi. Dinçer, bazı yerlerde süreci yeni başlattıklarını ifade ederek, şunları söyledi: ''Çünkü kaynağı yeni aktardık. Bu iş için bu yıl toplam 90 milyon lira para harcayacağız. Şuana kadar tahsil ettiğimiz para 36 milyon lirayı buldu. Burası içinde yaklaşık 1 milyon 450 bin civarında bir kaynak tahsil ettik. Sizlerden ricam buraya gönül rahatlığıyla gelin güvenlik içerisinde çalışmalarınızı yapın ve rızkınızı kazanın.''