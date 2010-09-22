-MEVSİMLİK İŞÇİYE ''5 YILDIZLI'' YAŞAM ANKARA (A.A) - 22.09.2010 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın, ''Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinin Çalışma ve Sosyal Hayatlarının İyileştirilmesi Projesi'' (METİP) kapsamında Ankara'nın Polatlı ilçesine günde 20 lira kazanmak için zor şartlarda 100'lerce kilometre yoldan gelen mevsimlik tarım işçileri için ''5 yıldızlı'' konaklama alanı kurdu. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki çeşitli illerinden projede pilot bölge seçilen Polatlı'ya bağlı Sarıoba köyüne gelen mevsimlik tarım işçileri, kendilerine gösterilen ilgiden oldukça memnun. Çoğunluğu göçebe yaşayan, kış aylarında Adana'ya, yaz aylarında ise Polatlı'ya gelen işçiler, Sarıoba'da aileleriyle birlikte kendilerine has bir yaşam sürdürüyor. İşçiler için köyde sabah saat 05.00'da başlayan hayat, hava kararana kadar zor şartlarla mücadeleyle geçiyor. Günün erken saatlerinde tarlalarda çalışmaya başlayan ailelerin tek eğlencesi, akşam 20.00 civarında döndükleri çadırlarında toplanıp sohbet etmek... -ÇADIRDA MAÇ KEYFİ- Yaklaşık 1500 civarında mevsimlik işçinin yaşadığı Sarıoba'da maddi durumu diğerlerine göre iyi olanlar ise kendisini daha şanslı sayıyor. Elektriğin olmadığı çadırlarında jeneratörle elektrik üreten işçiler, akşamları ailece televizyon karşısında zaman geçiriyor. Televizyonları genellikle eski model olsa da mevsimlik işçilerin çoğunda uydu sistemi var. Futbol maçlarına meraklı olan bir işçi ise çadırına bağlattığı spor kanalı sayesinde hiçbir maçı kaçırmıyor. Yemeklerini yaktıkları ateşte pişiren, banyolarını naylon leğenlerin içinde yapan, çamaşırlarını taşıma suyla yıkayan ve çoğunlukla 8-10 kişilik aileleriyle 10 metrekarelik çadırlarda yaşayan işçiler, yine de hallerinden memnun olduklarını söylüyor. -DÜZENLİ YERLEŞİM PLANI- METİP projesi kapsamında pilot bölge olarak seçilen Sarıoba'da işçiler için yoğun bir çalışma sürüyor. Polatlı Kaymakamlığının takip ettiği projede, işçilerin çadırlarının kurulu olduğu alan, adeta baştan yaratılıyor. Kaymakam Gürsoy Osman Bilgin, AA Muhabirine yaptığı açıklamada, işçilerin çadırlarının kurulduğu alanı baştan aşağı düzenlediklerini bildirdi. Tarlaların arasında dağınık halde duran çadırları yerlerinden kaldırarak, oluşturdukları oturma planına göre düzenli bir şekilde yerleştireceklerini anlatan Bilgin, şunları kaydetti: ''Burada altyapı çalışmalarını hemen hemen bitirdik. Alana içme suyu, elektrik ve kanalizasyon sistemi getirdik. İşçilerle birlikte hareket ederek köy muhtarı, kaymakamlıktan görevli bir müdür ve işçi çavuşlarının katılımı ile çadır yönetimi oluşturduk. Alana seyyar tuvaletler, mutfaklar, banyolar gibi tesisler kurduk. Amacımız yılın belirli dönemlerinde de olsa burada yaşayan mevsimlik işçilerin hayat standartlarını yükseltmek.'' -''ÇADIR LOKAL''DE PLAZMA TV- METİP Projesi Polatlı Koordinatörü Hasan Çetin de, Sarıoba'da yaşayan işçilerin çocuklarının eğitimlerinin yarım kalmaması için dün çadırların bulunduğu alanda kurdukları ''çadır okul''u hizmete açtıklarını anımsatarak, bunun yanında 200'er metrekare büyüklüğünde iki çadırı daha işçilerin kullanımına sunacaklarını söyledi. Çadırlardan birinin mescit, diğerinin ise lokal olacağını aktaran Çetin, ''Lokal olarak kullanılacak çadır, işçilerin özellikle akşamları vakitlerini geçirebileceği güzel bir yer olacak. Çadırında televizyonu olanlar da olmayanlar da var. Onun için herkes izleyebilsin diye buraya 106 ekran plazma TV koyacağız'' dedi. Çetin ayrıca, işçilerin çocukları için ''çadır okul''un arka tarafında bir oyun alanı da kurulacağını sözlerine ekledi.