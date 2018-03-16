Mevsimlik işçiler için yaptırılan konutlar kullanılamaz halde

Oktay ENSARİ/ DEVELİ (Kayseri), (DHA)- KAYSERİ\'nin Develi ilçesi Sarıca Mahallesi\'nde mevsimlik işçiler için yaptırılan ve 2 yıl önce Valilik tarafından Develi Belediyesi\'ne devredilen 48 prefabrik konut, iddiaya göre, işçilerin kötü kullanımı nedeniyle büyük zarar görürken, bazı eşyalar ise kayboldu.

Valilik tarafından 6 yıl önce Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinin Çalışma ve Sosyal Hayatlarının İyileştirilmesi (METİP) projesi kapsamında yaptırılan sosyal tesisler, Kayseri İl Özel İdaresi\'nin kapatılmasının ardından 2 yıl önce protokolle Develi Belediyesi\'ne devredildi. Yaklaşık 2 milyon 305 bin liraya mal olan 48 prefabrik konut, bölgeye farklı bölgelerden gelen mevsimlik tarım işçilerinin kullanımına verildi. Aradan geçen iki yılda alanı çevreleyen tel örgülerin bir bölümü, trafo üzerindeki demir aksam, konutların PVC kapıları ile pencerelerinin kaybolduğu belirlenirken; elektrik ve su tesisatlarının söküldüğü klozetlerin kırıldığı görüldü. Çocuk oyun alanındaki salıncak zincirleri, demir aksamlar ve sallanma bölümlerinin de yerinde olmaması dikkat çekti.

\'15 BİN LİRA HARCAMA İLE ONARACAĞIZ\'

Bölge halkı, burada kalan işçilerin konutlar ve malzemelere zarar verdiğini ileri sürerken, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar da, her yıl bu prefabriK konutlarda kalan mevsimlik işçilerin verdikleri zararları giderdiklerini belirterek, \"Burası Valilik tarafından 2 yıl önce bize geçti. Evleri aldıktan sonra onarımdan geçirdik ancak her yıl buraya getirilen mevsimlik işçiler gördüğünüz gibi ne yazık ki tesislere ve evlere zarar verip gidiyorlar. Kontrolleri çok güç. Zarar verenleri tespit edemiyoruz. Bu yıl nisan ayında gelip, kasım ayına kadar kalacak mevsimlik işçiler için evleri 15 bin TL harcama ile yeniden elden geçirip, onaracağız\'\' dedi

Bölgeye Adana\'dan gelen Suriuyeli mevsimlik işçi Yasin Ali İhsan ise, prefabrik evler kalınacak durumda olmadığı için çadır kurduklarını, su ihtiyaçlarını daa mahalleden karşıladıklarını söyledi



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