Mevsimlik işçiler ekmek parası yolunda öldü!

T24

HAVUÇ TOPLAYACAKLARDI

ÖLÜM GENÇ YAŞLI DİNLEMEDİ



KÜRTÇE AĞITLAR YAKILDI



TIR'I YAKMAYA ÇALIŞTILAR



Ölüm onları yine bir somun ekmeğin peşinde yakaladı. Mardin'den çalışmak için Ankara'nın Beypazarı ilçesine gelen mevsimlik işçilerin 'ekmek kavgası' soğuk bir kış günü çalışmaya giderken sona erdi. Sabah gazetesinde yer alan haber şöyle:Günlük 20-25 liralık yevmiyeleri için genciyle, yaşlısıyla havuç toplamaya giden mevsimlik işçilerin balık istifi doluştukları minibüs, hatalı sollama sonucu TIR'ın altına girdi. 11 kişinin öldüğü, 5 kişinin de yaralandığı kazadan geriye kana bulanmış ekmek parçaları ve ayakkabılar kaldı. Kaza sonrasında ailelerin kaldığı evlere adeta kor düştü, hıçkırıklar yerlerini Kürtçe ağıtlara bıraktı.Feci kaza dün saat 07.30 sıralarında Beypazarı- Çayırhan yolunun Kuyucak Köyü yol ayrımındaki Beşpınarlar Mevkisi'nde meydana geldi. Havuç toplamak için Fasıl köyüne giden Ahmet Ekinci'ye ait, Nevtullah Ekinci yönetimindeki mevsimlik tarım işçilerini taşıyan 06 BCJ 18 plakalı minibüs, hatalı sollama yapınca, karşı yönden gelen ve kül yüklü İbrahim Karayel yönetimindeki 34 GH 1952 plakalı TIR ile çarpıştı. Minibüs, çarpmanın şiddetiyle yapımı devam eden duble yolun karşısına fırladı. Hurda yığınına dönen minibüs ve karayolu kan gölüne döndü.Kazada ölenlerin kimlikleri saptandığında yaşanan trajedinin boyutu bir kat daha arttı. Ölüm yine kimsenin yaşına bakmamıştı. Mevsimlik işçilerin yaşadığı bu korkunç kaza bir evin içine 4 acıyı birden getirdi. Mehmet Ekinci aynı kazada çocuklarını kaybetti. Minibüste bulunan Nurullah Eyebe (26), Hamdullah Eyebe (22), Hüseyin Eyebe (17), Yahya Eyebe (15), Keziban Eyebe (19), Veysi Çakar (41), Aysel Çakar (36), Evin Çakar (15), Menduh Ekinci'nin (17) olay yerinde, Neşe Ekinci'nin (20) Beypazarı Devlet Hastanesi'nde, Cemile Ekinci'nin ise Ankara'ya sevk edilirken yolda öldüğü saptandı. TIR şoförü İbrahim Karayel tarafından kafasına taş vurularak yaralanan Esat Ekinci, anne Ayşe Ekinci ve Karayel Beypazarı Devlet Hastanesi'nde, durumu ağır olan minibüs şoförü Nevtullah Ekinci ile Mahmut Ekinci Ankara'da tedavi altına alındı.Kaza sonrası olay yerine ve hastaneye akın eden ölenlerin yakınları, Kürtçe ağıtlar yaktı. Hastane önüne gelen diğer vatandaşlardan ise fenalık geçirenler oldu. Ölenlerin amca çocukları olduğunu söyleyen Ahmet Ekinci, hayatını kaybedenlerin 12 aydır Beypazarı'nda çalıştığını belirtti. Normalde havanın yağışlı olması sebebiyle çalışmaya gitmeyeceklerini anlatan Ekinci, buna rağmen yakınlarının erken saatte çalışmaya gittiklerini ifade etti.Ölenlerin yakınları olay yerinde TIR'ı yakmaya da çalıştı. Bu sırada polis, kalabalığı zor sakinleştirdi. Çekicilerle kaza yapan minibüs olay yerinden kaldırıldığı sırada ölenlerin yakınları, bütün tutanak ve delillerin toplanıp, aracın öyle kaldırılmasını istedi. Bunun üzerine kalabalıkla polisler arasında bir süre gerginlik yaşandı. Polis, yakınlarını kaza yerinden uzaklaştırarak, minibüsü ve TIR'ı olay yerinden çekicilerle kaldırdı, yolu trafiğe açtı. TIR şoförü İbrahim Karayel, hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı. Kaza sonrası ölenlerin yakınları Beypazarı Devlet Hastanesi'ne akın etti. Hastanenin bahçesinde gözyaşı döken ölenlerin yakınları, basın mensuplarına saldırdı. Grup, hastane önündeki canlı yayın araçlarına da saldırarak araçları tekmeledi ve kablolarını kesmeye çalıştı. Eye kardeşlerin Mardin'de oturan amcazadeleri Abdüsselam Eye "Burada çalışacak bir fabrika, çiftlik veya bir işleri olsaydı bugün onlar da sağ olacaktı" dedi. Ölenlerin yakınlarından Selamet Ertaş da istihdamı artıracak yatırım yapılmasını istedi.