Mevsimlik işçiler de sigortalı olacak!

T24- Karadeniz Bölgesi ile Çukurova başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanındaki fındık, çay ve pamuk tarlalarında çalışan tüm mevsimlik işçiler sosyal güvenlik şemsiyesine alınıyor.



Başbakanlık, tarım işçilerinin çalışma şartlarının iyileştirilmesi için bir genelge çıkarmıştı. Bunun üzerine harekete geçen Çalışma Bakanlığı, geçici tarım işçilerine sigorta yapılabilmesi için mevzuat düzenlemesine gidiyor.



Üzerinde çalışılan yeni düzenleme 1 Ekim 2008 tarihli 'Sosyal Güvenlik Reformu' ile kaldırılan Tarım SSK, yeniden başlatılacak. Böylece tarım işçilerinin sigortalı olabilmesi sağlanacak.



Tarım SSK'da düşük prim ile sağlık hizmetinden ve emeklilik haklarından yararlanmak mümkün. Ayda yaklaşık 120 lira prim ödeyen tarım işçileri ve aile fertleri, sağlık hizmetlerinden yararlanabiliyor.



3.600 gün prim yatırarak emeklilik hakları da bulunuyor. Ancak Tarım SSK, sosyal güvelik sistemine yük getirdiği için kaldırılmıştı. Halen 1 Ekim 2008'den önce Tarım SSK'lı olan 200 bin kişinin bu kapsamdaki sigortalılığı sürüyor.



Yapılacak düzenlemeyle 1,5 yıl önce kaldırılan Tarım SSK, yeniden sosyal güvenlik mevzuatına dahil olacak. Tarımda çalışan mevsimlik işçiler, bu kapsamda sigortalı olabilecek.



Her yıl Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden yaklaşık 300 bin mevsimlik tarım işçisi, Karadeniz ve Akdeniz illerindeki pamuk, fındık, çay ve tütün tarlalarına çalışmaya gidiyor.



Bu kişiler, kamyon veya trenlerle yolculuk yapıyor. Barınma, ulaşım ve çocukların eğitimi konusunda büyük sıkıntı yaşayan tarım işçilerinin bir başka temel problemi ise sosyal güvenceden yoksun olmaları.



Başbakanlık tarafından 24 Mart'ta yayımlanan bir genelgeyle tarım işçilerinin çalışma, ulaşım ve barınma şartlarının iyileştirilmesi için yerel yönetimlere görev verildi. Buna göre göç döneminde tren seferleri artırılacak.



Çadırlarda kalanlar düzenli sağlık taramasından geçirilecek. Bu amaçla mobil sağlık ekipleri oluşturulacak. Barınma için ihtiyaç duyulan çadırlar Kızılay tarafından verilecek. Tarım işçilerinin gidiş ve dönüşlerinde, il ve ilçelerde konaklamaları sağlanacak.



Başbakanlık genelgesinde, mevsimlik tarım işçilerinin en büyük sorunu olan sosyal güvencesiz çalıştırılmaları konusunda da Çalışma Bakanlığı'na görev verilmişti.



Başbakanlık genelgesinin ardından harekete geçen Bakanlık, işçilerin sigortalı olarak çalışabilmesi için mevzuat düzenlemesi yapacak. Tarım işçilerinin iş kazası, meslek hastalığı ve genel sağlık sigortası ile emeklilik hakkı elde edilebilmesi amacıyla Tarım SSK yeniden gündeme alındı.



EMEKLİLİK ŞARTLARI İÇİN ÇALIŞMA SÜRÜYOR







2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu, 1983 yılında Turgut Özal'ın başbakanlığı döneminde tarımda işçi-ırgat olarak çalışanları sosyal güvenlik kapsamına almak amacıyla çıkarılmıştı.



Bu kişiler, yaklaşık 120 TL karşılığında ayda 15 gün sigortalı sayılıyor.



Sağlık hizmetlerinden ise ay boyu yararlanabiliyorlar. 3.600 gün prim ödemesini tamamlayıp emekli olma haklarına da sahiptiler.



Şimdi ise 1 Ekim 2008'de kaldırılan Tarım SSK, yeniden getirilecek. Böylece fındık, çay ve pamuk toplamada çalışan işçilerin bu kapsamda sigortalı olmaları sağlanacak.



Tarım SSK'lılar, iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı da güvenceye kavuşmuş olacak.



Emeklilik şartlarının nasıl sağlanacağı konusunda ise çalışma sürüyor. Önceki kanunda olduğu gibi 3.600 gün ile emeklilik hakkı verilmesinin sisteme büyük yük getireceği belirtiliyor. Bunun yerine 15 günlük primlerinin 30 gün sayılıp 7.200 gün pirim ödeyerek emekli olmaları üzerinde duruluyor.



Mevcut sistemde Tarım SSK mümkün olmadığı gibi kişilerin isteğe bağlı olarak prim ödeyip SSK'dan emekli olma şansları da yok. İsteğe bağlı ödeme yapmak istemeleri halinde Bağ-Kur'a tabi oluyorlar.