-MEVSİMLİK İŞÇİ ÇOCUKLARINA "ÇADIR OKUL" POLATLI (A.A) - 20.09.2010 - Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki çeşitli illerinden Ankara'nın Polatlı ilçesine gelen mevsimlik tarım işçilerinin okul çağındaki çocukları tarla ortasına kurulan ''çadır okul''da eğitim öğretime başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca ''Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinin Çalışma ve Sosyal Hayatlarının İyileştirilmesi Projesi'' (METİP), ilk olarak pilot bölge seçilen Polatlı'ya bağlı Sarıoba köyünde hayata geçirildi. Çoğunluğunu Şanlıurfa ve Siirt'ten gelen çocukların oluşturduğu öğrenciler, sabahın erken saatlerinde sıradışı bir okulda ders başı yapmanın heyecanını yaşadı. Ders saatine dakikalar kala İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevlileri, sınıflardaki eksiklikleri giderme telaşı yaşarken, kimi aileler de çocukları ile birlikte çalışmaları meraklı gözlerle izledi. Toplam beş derslik, bir de idari bölmeden oluşan 200 metrekare büyüklüğündeki Sarıoba İlköğretim Okulu'na bağlı ''çadır okul''a yazı tahtası, masa ve sandalyelerin gelmesiyle sevinen öğrenciler, Kaymakam Bilgin ve Polatlı Belediye Başkanı Yakup Çelik'i alkışlarla karşıladı. Çocuklarla sohbet eden Bilgin'in ''Okulunuzu beğendiniz mi?'' sorusuna çocuklar bir ağızdan ''evet'' yanıtını verdi. Proje kapsamında Polatlı'nın pilot bölge seçildiğini ve önemli bir adım atıldığını kaydeden Bilgin, ilçeye her yıl 8-10 bin civarında mevsimlik işçi geldiğini, bunların büyük bir kısmının ise Sarıoba köyünde olduğunu söyledi. Köyde 1500 civarında işçinin yaşadığını ifade eden Bilgin, buradaki ailelerin yaşam standartlarını yükseltmek için 3 aydır çalıştıklarını vurgulayarak, şu bilgileri verdi: ''Sarıoba köyümüzde yaşayan mevsimlik işçilerimizin kaldığı alanda altyapı çalışmaları hemen hemen tamamlanmış durumda. Öncelikli olarak İl Özel İdaresi'yle birlikte buraya sağlıklı içme suyu getirdik. Bunun yanında düzenli bir yerleşim alanı sağlamak amacıyla çadırların kurulu olduğu bu alanı parsellere ayırdık, yollarını yaptık ve bir oturma planı hazırladık. Alana elektrik getirdik ve kanalizasyon sistemini oluşturduk. İşçilerle birlikte hareket ederek köy muhtarı, kaymakamlıktan görevli bir müdür ve işçi çavuşlarının katılımı ile çadır yönetimi oluşturduk. Alana seyyar tuvaletler, mutfaklar, banyolar gibi tesisler kurduk. Amacımız yılın belirli dönemlerinde de olsa burada yaşayan mevsimlik işçilerin hayat standartlarını yükseltmek.'' -ÖĞRENCİLERİN TÜM İHTİYAÇLARI KARŞILANACAK- Açtıkları ''çadır okul''da ilk etapta yaklaşık 80 öğrencinin eğitim öğretime başladığını belirten Bilgin, 40 öğrencinin daha kayıtlarının tamamlanması için çalışma yaptıklarını, kısa sürede sayının 120'ye çakacağını bildirdi. Mevsimlik işçilerin Mayıs ile Kasım ayları arasında ilçelerinde yaşadığını, işçi çocuklarının da burada 3 ay süreyle okula ihtiyacı olduğunu vurgulayan Bilgin, şöyle konuştu: ''Çocuklarımızın ihtiyacı olan bu 3 aylık sürede burada kurulan okulda eğitim vereceğiz. Bugün ilk gün olması nedeniyle biraz heyecan yaşıyoruz, bazı eksikliklerimiz olabilir ama 2-3 gün içerisinde öğrencilerimizin kitap, kırtasiye ve kıyafet konusunda bütün ihtiyaçlarını karşılayacağız ve hiç bir eksikleri kalmayacak. Okulda 5 sınıf öğretmeni görevlendirdik. Bu öğretmenler, çocuklar burada yaşadığı sürece eğitimleri başta olmak üzere her türlü sorunlarıyla ilgilenecek. Bunun yanı sıra şu an ihale aşamasında olan bir de 'Mobil Sağlık Aracı' alım çalışmamız var. Bununla da birlikte buradaki işçilerin tüm sağlık kontrollerini yapacağız.'' -ÇOCUKLARINI OKULA GÖNDEREN AİLELERE TEŞEKKÜR- İlerleyen günlerde bölgedeki 3-4 köyde daha benzer uygulamaların yapılacağını anlatan Kaymakam Bilgin, çocuklarını okula göndermekte çok istekli davranan ailelere de teşekkür etti. Bilgin, ''çadır okul''da 5. sınıfa kadar olan öğrencilerin olacağını, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerini ise bedeli Kaymakamlık tarafından karşılanmak üzere en yakın okula götüreceklerini bildirdi. Eğitim hakkının kutsal bir hak olduğunu vurgulayan Bilgin, ''Bu kutsal hakkın kullanılması için biz devlet olarak elimizden geleni yapıyoruz. Bu konuda duyarlılık gösteren velilere de bir kez daha teşekkür ediyorum'' diye konuştu. Belediye Başkanı Yakup Çelik ise projenin başarıyla sonuçlandığını belirterek, devletin ilçedeki mevsimlik işçilere sahip çıkmasının sevindirici olduğunu söyledi. Bu işçilerin, ''bölgeye yerleştirilmek istendiği'' şeklinde spekülasyonların olduğunu dile getiren Çelik, ''Bu söylentiler kesinlikle doğru değildir. Biz sadece burada yaşayan işçilerin hayat standartlarını yükseltmeye çalışıyoruz'' dedi. -''ÇADIR OKUL''DA İLK DERS ZİLİ- Kaymakam Bilgin ve Belediye Başkanı Çelik, ''çadır okul''un açılışını yaptı. Daha sonra Bilgin, eğitim öğretim döneminin ilk zilini öğrencilerle birlikte çaldı. Okula başlayan 1. sınıf öğrencilerine önlük ve kitaplarını dağıtan Bilgin, diğer öğrencilerin ise tüm ihtiyaçlarının 2-3 gün içerisinde karşılanacağını söyledi. Okullarının açılmasına sevinen öğrenciler de Bilgin ve Çelik'e teşekkür etti. Sıralarına geçerek öğretmenlerini dinleyen öğrencilerden bazıları, ilk kez okula geldiğini ve kendi şehirlerine döndüklerinde de okula gitmek istediklerini söyledi.