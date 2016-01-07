Mevsimlik Dergi'nin üçüncü sayısı yayımlandı

Siyaset ve kültür dergisi Mevsimlik’in üçüncü sayısı ‘siyasal islam’ dosyasıyla okuyucularıyla buluştu. Siyasal İslam’ın sosyo-politik dayanaklarını, ideolojik zeminini ve şiddeti ele alan Mevsimlik Dergi ilk sayısında da toplumsal barışı ele almıştı.

Siyasal İslam’ın tarihsel gelişimi, milliyetçilikle bağlantısı, AKP-Cemaat ayrışması, Siyasal İslam'ın iktidarla imtihanı ile İslam’ı, İslam’da kadının görünmeyen yeri ve "marjinallleştirilen" İslami kadın mücadelesi, bir iktidar aracı olarak diyanet, iktidarlaşmış İslam’a karşı İslami direniş biçimleri ve kökenleri, alternatif İslami siyasetler, Sunni tekçiliğine karşı Alevilik, yeni İslami egemen sınıfının emekçi sınıfla mücadelesini gibi konuları geniş bir şekilde ele alındı.

Dergide Seher Akçınar, Sabiha Ünlü ve Diryarbakır-Hazro belediye başkanı Güler Özavcı ve Ruşen Çakır ile barış sürecinin geleceği ve cemaatleri merkeze alan söyleşiler de mevcut. Bu sayıda Prof. İştar Gözaydın, İhsan Eliaçık, Aydın Tonga, Prof. Bilal Sambur, Murat Utkucu, Doç. Hasan Aydın, Doç. Dr. Şenel Karataş, Prof. Hayri Kırbaşoğlu’nun da makaleleri de yer alıyor.

Derginin yayın danışmanlığını Mithat Sancar, Fatma Gök, Beyza Üstün, Feryal Saygıligil ve Güven Özdoyuran yapıyor.