Mevsimin ilk karıyla beyaza büründü

Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı'nın zirvesi, mevsimin ilk karı ile beyaza büründü.



Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki 5 bin 137 metre yüksekliğindeki Ağrı Dağı’na kar yağdı.

Sönmüş bir volkanik dağ olma özelliği taşıyan Ağrı Dağı’nın zirve kısımları, dün sabah itibariyle yeniden beyaza büründü.

Türkiye'nin en büyük dağı olan Ağrı Dağı’nın zirvesindeki kar bir kaç yıl öncesine kadar 4 mevsim boyunca eksik olmazdı. Ancak küresel ısınmanın etkisiyle son yıllarda yaz aylarında zirvedeki kar bitme noktasına geliyor.