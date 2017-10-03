Mevsimin ilk karı düştü

Anadolu'da mevsimin ilk karı, Ordu, Ardahan ve Kars'ın yüksek kesimlerine düştü.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde gece başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak, yüksek kesimlerde kara dönüştü. Cıbıltepe Kayak Merkezi'nin zirvesi de beyaza büründü. Kentteki 3 bin 180 rakımlı Allahuekber ve 2 bin 600 rakımlı Ağbaba dağlarının zirveleri de karla kaplandı.

Ordu'nun Kabadüz İlçesi Çambaşı Yaylası'na da kar düştü. Kar yağışının görüldüğü Ordu'da dağların etekleri beyaz örtüyle kaplandı. Kar kalınlığı 3 santimi buldu. Yaz ayını yaylarda geçirenler de havaların soğuması ve karın düşmesiyle birlikte dönüş hazırlığına başladı.

Ardahan'ın yüksek kesimlerine de mevsimin ilk karı yağdı. Kentte dün etkisini gösteren sağanak ve soğuk hava, gece saatlerinde yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Kentteki yüksek noktalarda kar yağışı etkisini gösterirken, Ardahan ve Göle ilçesi arasındaki tepeler beyaza büründü.