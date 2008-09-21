Mevsim değişiklikleri enfeksiyon riskini artırıyor

Erken doğumun nedeni, enfeksiyonlar





Bebeklere fazla temas enfeksiyonu tetikliyor

Topal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sonbahar aylarıyla birlikte hava sıcaklıklarının düşmeye başladığını, yaz mevsiminin geride kaldığını belirterek, "Bu dönemlerde güneş ışınlarından daha az yararlanıyoruz. Ayrıca, okulların açılması, yıllık izinlerin sona ermesiyle birlikte tatillerin geride kalması, stresi daha çok yaşamamıza ve bağışıklık sistemimizin zayıflamasına neden oluyor" dedi.Ani hava değişikliklerinin özellikle çocuklarda enfeksiyonlara zemin hazırlayan etkenleri tetiklediğini ifade eden Topal, sözlerini şöyle sürdürdü:"Mevsim değişikliklerinin yaşandığı ayları çocuklarımızla birlikte sağlıklı geçirmenin yolu, uzmanların önerilerini dinlemekten geçiyor. Üst ve alt solunum yolu enfeksiyonları, çoğumuz tarafından önemsenmese de yaşam kalitesini düşüren, bizi uzun süre işimizden alıkoyan, çocukların okullarından geri kalmalarına neden olan önemli sağlık sorunları arasında yer alıyor. Bu hastalıklar en sık, ani ısı değişimlerinin olduğu mevsim geçişlerinde ve kış aylarında etkili olur. Özellikle soğuk havalarda toplu halde bulunulan kapalı ve iyi havalandırılmayan mekanlar, virüslerin bulaşabilmesi için en ideal ortamı oluşturur."Hava sıcaklıklarının aniden düşüp yükselmesinin, insan vücudunda uyumsuzluklara neden olabileceğini bildiren Topal, "Özellikle kalp, şeker, kanser, kronik solunum hastalıkları olan risk grubundaki hastaların bu dönemde daha dikkatli olmaları gerekmektedir. Astımı olan çocukların korunması gerekir" diye konuştu.Değişiklikten etkilenmemek için önerilerUzman Dr. İsmail Topal, mevsim değişikliklerinde, günlük yaşantıda her zaman yapılması gereken sağlıklı yaşam yöntemlerinin daha titiz uygulanması gerektiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:"Özellikle el temizliğine özen gösterilmeli. Ellerimizi, göz ve burnumuzla temas ettirmemeliyiz. Bu davranış biçimi çocuklara da öğretilmelidir.Kapalı mekânlardan, havalandırması iyi olmayan yerlerden mümkünse uzak durulmalı.Mevsime uygun giyinmeye özen gösterilmeli, kıyafet ne çok ince ne de çok kalın olmalı. Artan grip vakalarında, hastalanan kişilerle yakın temastan kaçınılmalı, grip aşısı yaptırmak ihmal edilmemeli. Özellikle sınıf gibi ortamlarda kalem, kitap, bardak gibi özel eşyaların başkalarıyla ortak kullanılmasından kaçınılmalı. Bol C vitamini alınmalı, ılık sıvı gıdalar tüketilmeli ve istirahat edilmelidir. Mendiller tekrar kullanılmamalı, doğru ve dengeli beslenilmeli."