Mevlitten dönen aile uçuruma yuvarlandı: 5 ölü

Antalya'nın Alanya İlçesi Taşatan Yolu'nda yayla dönüşü meydana gelen kazada uçuruma yuvarlanan araçta bulunan 1’i çocuk 5 kişi hayatını kaybetti.

Alanya'nın Kadıyakası Yaylası'ndan ailesi ve yakınları ile birlikte Çıplaklı beldesinde bulunan evlerine dönmekte olan Zafer Arıkan yönetimindeki 07 HAD 89 plakalı araç, Taşatan Yolu'na geldiğinde uçurumdan yuvarlandı.

Bir akrabalarının mevlidine katılan aile, akşam saatlerinde Çıplaklı Beldesi’ndeki evlerine dönmek üzere yola çıktı. Zafer Arıkan’ın kullandığı otomobil, Siflik mevkiinde yaklaşık 800 metrelik uçurumdan yuvarlandı. O sırada yoldan geçmekte olan bir motosiklet sürücüsü ve bir çoban görerek durumu jandarmaya bildirdi. Kaza sonucu araçta bulunan ve Çıplaklı belediyesinde çalıştığı öğrenilen Zafer Arıkan (37), eşi Arzu Arıkan (30) oğlu Arda Arıkan (4), Kayınvalidesi Ümmühani Falakoğlu (50) ve kayınvalidesinin kardeşi Duran Yılmaz (55) olay yerinde hayatını kaybetti.

Alanya'ya bir buçuk saat mesafede meydana gelen kazaya ilk müdahale bölgede bulunan köylüler tarafından yapıldı. Olay yerine gelen jandarma uçurumdan aşağı indiğinde cesetlerden 3'ünü yaklaşık 150 metre, diğer iki cesedi ise 400 metre uzakta buldu.